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Каждый второй россиянин хоть раз мерил одежду, стоя на картонке на улице

Половина россиян хоть раз мерили одежду, стоя на картонке

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Depositphotos

Почти каждый второй россиянин хоть раз мерил одежду, стоя на картонке на улице — а сейчас 84% выбирают онлайн-шопинг. Также многие торговались с продавцами на рынке (31%), примеряя одежду, слышали хотя бы раз от продавца «Ну, жених!» или «Ну, невеста!» (15%) и проверяли натуральность материалов с помощью зажигалки (8%). Это показало исследование Авито, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным опроса, 84% россиян делают покупки на онлайн-площадках, 63% — в торговых центрах. Причем онлайн-шопингу чаще отдают предпочтение женщины и респонденты от 18 до 44 лет, а торговым центрам — респонденты старше 45 лет.

В конкретных офлайн-магазинах делают покупки 41% опрошенных — чаще это мужчины и респонденты старше 55 лет. Вероятно, им привычнее искать определенные товары в специализированных магазинах. Делать заказы в конкретных онлайн-магазинах или в приложениях предпочитают всего 19% россиян.

Онлайн-шопинг заслуживает внимания покупателей во многом благодаря возможности сравнивать цены и находить лучшие предложения — так ответили 31% опрошенных. В основном этот фактор отмечали респонденты старше 45 лет. 30% подчеркнули удобство и возможность делать покупки в любое время — в основном это преимущество оценили женщины. Также 18% ответили широкий ассортимент товаров, а возможность доставки на дом или в пункт выдачи заказов оказалась важной лишь для 15%. При этом 40% опрошенных считают, что суммарно тратят на просмотр классифайдов, маркетплейсов и интернет-магазинов всего 1-3 часа в месяц.

Офлайн-шопинг в основном привлекает покупателей возможностью потрогать вещи и оценить их вживую (42%), а также примерить что-то сразу на месте (30%). 17% ценят возможность моментально приобрести товар без ожидания, а 7% просто нравится так проводить время. Ради удовольствия по магазинам в основном ходит молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 45% россиян полагают, что на шопинг в офлайн-магазинах вместе со временем на дорогу у них уходит от 1 до 3 часов за один раз.

Раньше торговых центров было не так много, и одежду в основном покупали на рынках. Поэтому многим россиянам знакомы эти типичные ситуации: 47% опрошенных мерили одежду, стоя на картонке, а 15% хотя бы раз слышали фразу «Ну, жених!» или «Ну, невеста!» Примерка на картонке больше всех знакома жителям Воронежа (эту ситуацию вспомнили 65% респондентов), а коронную фразу продавцов чаще других слышали жители Краснодара (21%). Также 31% приходилось торговаться с продавцами — причем чаще мужчинам, чем женщинам (34% против 29%). А 8% проверяли кожаные изделия на натуральность с помощью зажигалки — так тоже чаще делали мужчины (10% против 7% женщин).

Ранее выяснилось, что россияне собираются покупать на распродажах.

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