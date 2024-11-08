Россияне вложили миллиарды в программу сбережений с господдержкой. Чем она выгодна К преимуществам программы сбережений добавился вклад с рекордной ставкой в Газпромбанке

Программа долгосрочных сбережений быстро набирает популярность в России. Она стартовала только в начале этого года, а в ней уже принимает участие больше 1,3 млн человек, вложивших около 80 млрд рублей. Людей привлекают доступность программы и ее преимущества. В том числе ее участники имеют возможность получить повышенную ставку по банковскому вкладу, как предлагает сегодня Газпромбанк.

Народный проект

С появлением на рынке выгодных инструментов, позволяющих сохранить и приумножить сбережения, мы все чаще на вопрос: «Купить или копить?» выбираем второй вариант ответа. Остается только определиться со способом сбережения средств, с оптимальным соотношением комфортных условий и выгоды. Например, программа долгосрочных сбережений (ПДС), стартовавшая 1 января 2024 года. Ее ключевым преимуществом стало софинансирование от государства — таким образом правительство стимулирует приток в экономику так необходимых для нее «длинных денег».

Максимальная сумма софинансирования от государства составляет 36 тысяч рублей в год.

Его размер зависит от размеров личных взносов участника программы и его дохода. Причем каждый участник сам решает, сколько денег и когда он хочет внести в ПДС, тут нет никаких лимитов и ограничений по срокам. Можно вносить хоть каждый день по 100 рублей, можно раз в год любую сумму. Единственное условие для получения софинансирования — вложить не меньше 2000 рублей в год.

Наибольшую выгоду получают люди с наименьшими доходами: при зарплате не больше 80 тыс. рублей в месяц размер софинансирования составляет 100% суммы внесенных за год взносов. Таким образом, максимальную добавку от государства в 36 тысяч можно получить, если делать взносы по 3 тысячи рублей в месяц.

При доходе больше 80, но меньше 150 тыс. рублей софинансирование составит 50%. Тем, кто имеет доход больше 150 тыс. рублей в месяц, государство добавит по 25% от внесенной за год суммы.

Как работает программа

Чтобы стать участником программы, надо заключить договор долгосрочных сбережений с НПФ. Внесенные средства НПФ инвестирует, ежегодно увеличивая сумму сбережений. Причем инвестиционный доход начисляется не только на ту сумму, которую вносит участник программы, но и на средства софинансирования от государства.

Чтобы получить представление о размере инвестиционного дохода, можно ориентироваться на прогноз НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления», который рассчитывает получить от вложений по ПДС по итогам 2024 года от 13 до 16% годовых.

Каждый НПФ сам определяет условия выплат по ПДС в установленных законодательством рамках.

Отвечая своему названию, программа предусматривает получение накопленных средств с инвестиционным доходом через 15 лет. Базовые условия предполагают только возможность получения ежемесячных выплат — в течение срока не менее 10 лет или пожизненно. Однако НПФ имеет право установить возможность единовременно получить накопленные средства с инвестиционным доходом через 15 лет. Также НПФ может установить срок для получения ежемесячных выплат меньше 10 лет. Например, у НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» минимальный срок для получения ежемесячных выплат составляет 3 года.

Но ежемесячные выплаты можно начать получать, не дожидаясь, пока истечет 15 лет с момента заключения договора, в качестве пенсии. При этом возрастной барьер установлен ниже, чем официальный пенсионный возраст — 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. В этом случае минимальный срок выплат тоже определяет договор с НПФ.

Особая история — возможность снять часть или всю сумму накопленных по ПДС средств на оплату дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца. Перечень видов дорогостоящего лечения утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2023 № 3392-р.

Дополнительные преимущества

Среди преимуществ Программы долгосрочных сбережений заметную роль играет и возможность получить социальный налоговый вычет. То есть вернуть уплаченный НДФЛ с суммы, потраченной на взносы по ПДС. Максимальная сумма, с которой можно получить налоговый вычет по программе долгосрочных сбережений — 400 тысяч рублей в год. Если вы платите НДФД по ставке 13%, то с этой суммы вам вернут 52 тысячи рублей. Если же ваш доход больше 5 млн рублей в год и ваша ставка НДФЛ составляет 15%, то сумма вычета составит 60 тысяч рублей.

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Кстати, клиенты НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» будут ежегодно получать уведомления о том, что они могут повторно сделать взносы в программу долгосрочных сбережений, чтобы получить все ее преимущества в виде налогового вычета, инвестиционного дохода и софинансирования от государства. Также они будут проинформированы о начисленном инвестиционном доходе и зачислении средств софинансирования от государства.

А еще сейчас в Газпромбанке действует очень выгодное спецпредложение для тех, кто заключит договор долгосрочных сбережений с НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления».

Ставка по вкладу «Перспективные сбережения» составляет целых 26% годовых на весь срок.

Вклад без возможности пополнения и снятия можно открыть на 91 / 181 / 367 дней. Основное условие — максимальная сумма вклада не должна превышать первоначальный взнос в программу долгосрочных сбережений. Допустим, вы хотите внести во вклад 100 тыс. рублей. Значит, на такую же сумму надо сделать первый взнос в ПДС. Для последующих взносов в ПДС ограничений нет, их можно вносить на любую сумму.

Заключить и договор долгосрочных сбережений, и вклад «Перспективные сбережения» можно в любом офисе Газпромбанка. Для этого понадобятся паспорт, ИНН и СНИЛС.

Разморозка пенсионных накоплений

Еще одним серьезным преимуществом Программы долгосрочных сбережений стала возможность использовать замороженные в настоящий момент средства пенсионных накоплений.

Как известно, с 2002 по 2013 год работодатели уплачивали взносы на накопительную часть пенсии в размере 6% от суммы зарплаты своим работникам определенного возраста. И у многих с учетом инвестиционного дохода за десять лет она выросла до немалых сумм.

Накопительная часть пенсии формировалась: работникам 1967 года рождения и младше; рожденным до 1967 года и добровольно участвовавшим в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений; женщинам 1957–1966 года рождения и мужчинам 1953–1966 года рождения, за которых работодатели уплачивали взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2004 год.

Пенсионные накопления сейчас выплачивают женщинам по достижении 55 лет и мужчинам по достижении 60 лет в виде ежемесячных выплат. Учитывая, что вся сумма делится на так называемый период дожития — в 2024 году он равен 22 годам или 264 месяцам, даже солидные суммы пенсионных накоплений обеспечивают незначительную прибавку к доходу. Например, если в этом году вы начали бы получать накопительную пенсию, то при сумме накоплений в 1 млн рублей ежемесячная выплата составила бы смехотворную сумму в 3787 рубля. А ведь миллион рублей — это серьезный актив, и обидно, если он будет использоваться настолько бездарно.

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Если перевести пенсионные накопления в Программу долгосрочных сбережений, отдача будет намного существеннее, так как срок получения ежемесячных выплат можно сделать гораздо короче, чем 22 года.

Правила перевода пенсионных накоплений

Перевести накопительную пенсию в программу долгосрочных сбережений несложно.

Если у вас заключен договор долгосрочных сбережений с тем же НПФ, где хранятся ваши пенсионные накопления, перевести их будет проще всего.

Например, в НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» нужно всего лишь подать заявление о переводе ваших пенсионных накоплений. Это можно сделать в личном кабинете на сайте или в приложении фонда, а также в любом отделении Газпромбанка. Уже при заключении договора ПДС менеджер проинформирует клиента о возможности перевести пенсионные накопления в программу. По его желанию это можно будет сделать сразу.

Но и перевести свои пенсионные накопления в нужный вам НПФ из другого места немногим труднее. Надо оформить с этим НПФ договор об обязательном пенсионном страховании и тогда ваши пенсионные накопления поступят в него. А затем можно будет подать заявление об их переводе на счет программы долгосрочных сбережений.

Надо иметь в виду, что инвестиционный доход начисляют раз в пять лет, и, если перевести пенсионные накопления до истечения этого срока, он будет потерян. А это может быть крупная сумма, исчисляющаяся десятками тысяч рублей. Уточнить, когда происходит начисление инвестиционного дохода можно на портале «Госуслуги», выбрав из услуги «Пенсии и пособия» — Выписка из лицевого счета СФР.