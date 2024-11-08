«Погиб на передовой». СМИ сообщили о смерти генерал-майора Клименко ИА «Новороссия» заявило о гибели генерал-майора Клименко в зоне СВО

СМИ сообщили о гибели в зоне спецоперации генерал-майора Павла Клименко, который командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой имени Александра Захарченко. Генерал скончался в больнице 6 ноября после того, как получил ранение в результате атаки FPV-дрона. Минобороны РФ пока не подтверждало и не опровергало эту информацию.

Генерал-майор Павел Клименко погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило информационное агентство «Новороссия».

По данным агентства, первое сообщение о его смерти появилось в группе «ВКонтакте» «Донбасс – сердце России». Этот пост был опубликован 7 ноября, в нем указывалось, что генерал погиб на передовой днем ранее. Паблик не уточнил обстоятельства гибели генерала.

Однако Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иностранным агентом) выяснил, что группа, в составе которой был Клименко, передвигалась на мотоциклах мимо блокпоста Красногоровки в ДНР. Рядом с ним их атаковали украинские FPV-дроны — генерал получил ранение и был госпитализирован. В больнице Клименко перевели в реанимацию, но спасти его врачи не смогли. В 22:00 они констатировали смерть военнослужащего.

Министерство обороны РФ на данный момент не сообщало о гибели генерал-майора.

Что известно о генерале?

Павел Клименко родился в 1977 году в Ставропольском крае. Окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, затем Общевойсковую академию Вооруженных сил России. После училища получил назначение командиром взвода в полк морской пехоты Черноморского флота.

По данным телеканала «Царьград», Клименко участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.

За свою карьеру военнослужащий командовал ротой морской пехоты и десантно-штурмовым батальоном, а впоследствии — 5-й отдельной мотострелковой бригадой имени Александра Захарченко.

Звание генерал-майора было присвоено Павлу Клименко 2 мая 2024 года указом президента России Владимира Путина. Также Клименко удостоен звания Героя ДНР, двух орденов Мужества, ордена Александра Невского и медали «За отвагу».

«Царьград» пишет, что генерал-майор был женат, у него остались двое детей — сын и дочь. Семья Клименко, как уточняет канал, проживает в Севастополе.

Восьмой погибший генерал

По данным ИА «Новороссия», Клименко — восьмой генерал, погибший в зоне проведения спецоперации. В 2023 году на СВО погибли, как минимум, трое военнослужащих с генеральскими званиями.

В июне в результате украинского удара скончался генерал-майор, начальник 35-го штаба общевойсковой армии Сергей Горячев, сообщил военкор Юрий Котенок. Позже эту информацию подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, заявив, что это произошло в Запорожской области.

11 июля в результате удара по Бердянску ракетами Storm Shadow умер генерал-лейтенант Олег Цоков. Об этом сообщил депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев.

В ноябре прошлого года также стало известно о гибели заместителя 14-го Армейского корпуса, генерал-майора Владимира Завадского. Межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища сообщила, что военнослужащий подорвался на мине. Губернатор Воронежской области Александр Гусев позже подтвердил смерть Завадского, заявив, что он погиб на боевом посту, но не уточнив, как именно это произошло.

Минобороны официально о смерти этих генералов не сообщало.