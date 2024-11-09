Возвращение Украины к границам 1991 года не представляется возможным. Об этом депутат Верховной рады Анна Скороход заявила в интервью YouTube-каналу украинской телеведущей Ланы Шевчук.

Депутат подчеркнула, что она общается со многими украинскими военными, и они, учитывая ситуацию на фронте, говорят о прохождении точки невозврата.

Скороход призвала украинцев не полагаться на Соединенные Штаты и Европейский союз, так как сильная Украина, по ее мнению, никому не нужна.

7 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признавала украинские границы на базе договоренностей о том, что Украина является нейтральным государством.

В тот же день депутат Государственной думы Российской Федерации от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил при урегулировании конфликта закрепить за Украиной статус буферной демилитаризированной зоны.

Ранее на Украине заявили о невозможности выполнить план по мобилизации.