«Это удар по Берлину». Бразилия отказалась помогать Украине, несмотря на просьбу ФРГ

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва унизил канцлера Германии Олафа Шольца и «дал ему двойную пощечину», отказавшись поставлять Украине оружие и не выступив против России, пишет Junge Welt. Он также «нанес Берлину удар», пожелав взаимодействовать с Китаем, считают немецкие журналисты.

Конец «очарования»

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил Бразилию. Вместе с бразильским президентом Луисом Инасиу Лула да Силва он выступил на пресс-конференции. Журналисты Junge Welt уверены, что бразильский лидер дал «двойную пощечину» немецкому коллеге.

«Бразилия имеет снаряды для «Гепард» (зенитная самоходная установка (ЗСУ) — «Газета.Ru») с тех пор, как приобрела его для защиты своих стадионов на чемпионате мира по футболу 2014 года. Но он не желает участвовать в войне на Украине и поэтому не вывозит боеприпасы», — говорится в статье.

Лула также подчеркнул, что «Бразилия – страна мира». По мнению авторов материала, это заявление перечеркивает усилия Германии, «которая так любила изображать из себя «миролюбивую державу», и делает ее «страной войны».

В статье отмечается, что «вторую пощечину» Шольцу Лула нанес тем, что не позволил себе «занять политическую позицию против России, а напротив, выступил с инициативой переговоров в войне на Украине».

«Тем самым он (Лула да Силва – «Газета.Ru») ставит Бразилию не только между Украиной и Россией, но и фактически между Россией и Западом: как самостоятельный полюс силы. Кроме того, он хочет вовлечь Китай в посреднические усилия и тем самым утвердить за Пекином ключевую позицию в мировой политике. Это является следующим ударом по Берлину», — говорится в статье.

Журналисты также отметили, что Шольц «попытался замаскировать разногласия и подчеркнуть общие черты, такие, как желание, чтобы Соглашение о свободной торговле ЕС с МЕРКОСУР, наконец, было заключено под эгидой Организации Объединенных Наций». МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой.

Авторы материала напомнили, что некоторые страны Евросоюза, в том числе Франция, «до сих пор сдерживались» и не поддерживали идею заключения Соглашение о свободной торговле ЕС с МЕРКОСУР. Они действовали «в интересах своих производителей сельскохозяйственной и мясной продукции, которые хотели предотвратить конкуренцию со стороны Южной Америки».

Но и в случае с МЕРКОСУР наметились разногласия между Германией и Бразилией, когда Лула да Силва объявил, что заключение соглашения должно «продемонстрировать, насколько гибки» все стороны договора. Он уверен, что европейцы тоже должны «проявить гибкость».

«Возможно, времена, когда Запад мог не только диктовать войну и мир, но и в одностороннем порядке сдерживать разграбление глобального Юга <…> прошли», — предположили авторы статьи.

Они также напомнили, что у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера «наступило очарование», когда его бразильский коллега только вступил в должность в начале 2023 года. Тогда немецкий политик отметил, что ему «приятно знать, что Бразилия вернулась на международную арену». Ту же политику «очарования» продолжил и Шольц, приехав с визитом в Бразилию. Однако ФРГ и Бразилия так и не стали «близкими партнерами», считают авторы материала.

Отказ от поставок вооружений Украине

Накануне Лула да Силва заявил, что власти Бразилии не намерены передавать третьим странам оружие и боеприпасы, которые впоследствии могут быть использованы в конфликте на Украине.

«Бразилия не заинтересована в передаче вооружений, чтобы они использовались в войне между Украиной и Россией», — сказал он на совместной пресс-конференции с Шольцем.

По словам да Силвы, «Бразилия — мирная страна и потому не хочет ни коим образом, даже косвенно, участвовать» в каком бы то ни было конфликте. Глава государства также призвал заняться поисками посредников для достижения мира на Украине.

«Поэтому Бразилия приняла решение не передавать боекомплекты, потому что мы не хотим, чтобы они использовались в войне против России», — пояснил он.

За день до этого президент Аргентины Альберто Фернандес после встречи с Шольцем также заявил, что его страна и другие государства Латинской Америки не рассматривают возможность отправки оружия ни на Украину, ни в какую-либо другую конфликтную зону.

24 января президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что США обратились к нему с просьбой передать Украине имеющиеся вооружения российского и советского производства, однако его страна отказалась это сделать. Кроме того, на прошлой неделе бразильская газета Folha de S.Paulo опубликовала статью, в которой объявила, что Бразилиа не собирается передавать Киеву боекомплекты для немецких танков Leopard, несмотря на просьбы Берлина.