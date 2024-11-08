«Это не жестко»: губернатор рассказал о поручении ликвидировать диаспоры за сутки Глава Курганской области Шумков потребовал ликвидировать диаспоры за сутки

В России есть диаспоры, которые давят на полицию и не дают привлечь «своих» к ответственности, заявил курганский губернатор Вадим Шумков. Он призвал как можно жестче бороться с этим, «ликвидируя» подобные диаспоры в течение суток. Чиновник также обвинил мигрантов в торговле наркотиками и преступлениях, совершаемых из «животных потребностей». По мнению губернатора, некоторые мигранты, будучи «гостями» России, не уважают «хозяев». Позднее в правительстве региона заявили, что многие фразы были вырваны из контекста.

В Курганской области почти исчезли мигранты после ликвидации диаспор, которые пытались «выгораживать» земляков-преступников заявил глава региона Вадим Шумков в разговоре с телеканалом «Царьград».

«Порядка полутора лет назад я выступил с достаточно, как кто-то посчитал, резким заявлением. Я сказал, что такие диаспоры в течение суток должны быть ликвидированы, то есть автоматически быть снятыми с учета как юрлица. Это не жестко, это правильно.

Потому что страна, которая хочет, чтобы в ней было безопасно и уютно, должна себя защищать», — напомнил чиновник.

Сейчас в Курганской области, по словам Шумкова, мигрантов практически нет. Кроме того, власти отказались от привлечения приезжих к работе в регионе.

«Наша область сегодня является регионом транзита иностранных работников. Потому что над нами находятся более крупные субъекты, в том числе северные территории, куда они проезжают через нашу область. Сами мы мигрантов не привлекаем», — пояснил глава региона.

«Царьград» в своем материале подчеркивает, что без мигрантов «жизнь не встала»: в области идут стройки, ремонтируются дороги, работает ЖКХ. «Было удивительным обнаружить, что овощами-фруктами во всех палатках торгуют местные женщины, а шашлыки умеют готовить местные мужчины», — отметил канал.

Правительство региона после выхода интервью заявило, что некоторые СМИ используют слова Шумкова о диаспорах без контекста. Администрация выложила полную цитату губернатора, где он добавляет, что России «чужды ксенофобия и национализм».

«Нас вот с вами покопайте сегодня. Я свое ДНК сдавал, там очень много нарыто», — отмечает чиновник.

В то же время Шумков считает, что приезжие — «гости» — должны относиться к «хозяину» с уважением. В первую очередь, уважать местные законы и традиции, а не продвигать свои.

«Ведь вы, приезжая в мусульманскую страну, не будете распивать там спиртные напитки, если у них это не принято, и домогаться местных женщин, потому что вас либо отправят в зиндан, либо отрубят руку. Тогда, значит, приезжая к нам, не нужно приставать к нашим женщинам и продавать наркотики нашим детям. Если на это не наступает достаточно быстрый и неотвратимый ответ, тогда люди истолкуют, что это делать можно», — пояснил Шумков.

Из полной цитаты также следует, что чиновник призывает запретить диаспоры, что «занимаются выкруживанием вопросов в правоохранительных органах по своим землякам». Если от диаспоры кто-то начинает «бегать» по властям и пытаться защитить подозреваемого, на этого человека можно возбудить отдельное дело.

«Лицо, представляющее диаспору, которое бегает по этим органам правоохраны, защищая таких земляков, автоматически должно рассматриваться в статусе пособника преступления. Там же есть организатор, исполнитель, укрывательство и прочие моменты», — добавил губернатор.

«Дружба начинается с уважения»

Впервые Шумков призвал к ликвидации определенных диаспор летом 2023 года. Тогда губернатор заявил, что они пытаются вмешиваться в работу полиции. А именно, «подруливают» правоохранителей в пользу своих «заблудившихся» соотечественников, лоббируют «интересы отдельных иностранных граждан с целью обхода наших законов».

По мнению Шумкова, это недопустимо. Диаспоры в России должны заниматься только продвижением своей культуры, вроде национальной кухни, и интеграцией земляков в российское общество. А также пояснять своим членам, «с чем их ждут, а чего здесь делать нельзя».

«Любая дружба начинается с уважения. А в случае с приезжими дружба начинается с уважения к хозяину. Его законам. Его порядкам. Его детям», — говорил губернатор.

Тогда же Шумков утверждал, что мигранты вовлечены в продажу наркотиков в его регионе.

«Обходить стороной эти проблемы, делая вид, что их не существует, нельзя. Они есть. И они сильно напрягают людей, живущих здесь постоянно, ведущих законный образ жизни», — высказывался губернатор.

Он призывал полицию действовать максимально жестко. Также чиновник предлагал ставить на особый контроль все преступления, которые мигранты совершают против несовершеннолетних.

Споры о диаспорах в Госдуме

Ранее с резкой критикой диаспор выступали в Госдуме. Вице-спикер Петр Толстой (фракция «Единая Россия») прямо назвал их мафией.

«Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры. Чем эти «землячества» лучше таких же, но корсиканских или сицилийских? Так же подкупают местную власть, «отмазывают» собственных боевиков, «крышуют» полулегальный бизнес и запугивают всех остальных», — возмущался Толстой.

Депутат Михаил Матвеев, в свою очередь, предлагал приравнять диаспоры к иноагентам. Первый зампред комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов тогда выступал против, предполагая, что подобную идею не пропустят профильные комитеты.

«Получается, что граждане нашей страны других национальностей, которые хотят сохранять свой язык, традиции, культуру, становятся чуть ли не преступниками. Это не очень хорошо, мягко говоря», — возражал Гильмутдинов.

Сравнение диаспор с мафией осудил российский Союз азербайджанцев. Там тоже подчеркивали, что «землячества» просто сохраняют родную культуру.

«Я считаю, что он должен извиниться перед всеми народами, которых оскорбляют его высказывания», — отмечал вице-президент союза Элунур Гусейнов.

Диаспоры не надо запрещать, потому что они помогают наладить связь с мигрантами, подчеркивал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он предлагал бороться только с нелегальными вариантами таких объединений.

«Это же не только их способ влиять на нас, но и наш способ влиять на них. Через эти организации компетентные структуры узнают, что происходит в этой среде, даются какие-то импульсы, чтобы они чем-то занимались», — пояснял Затулин «Газете.Ru».

Президент России Владимир Путин 7 ноября заявил, что мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если изучат законы страны и начнут их соблюдать.