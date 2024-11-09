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Онколог назвал «главного врага рака»

Главный онколог России Каприн призвал не медлить с диагностикой рака

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Максим Захаров/РИА Новости

Чем раньше врачи обнаружат рак, тем больше шансов его вылечить, заявил в интервью ТАСС генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Он заметил, что не видел никого, кто бы вылечился от рака при помощи методов нетрадиционной медицины.

«Беда в том, что пока пациенты верят в «волшебную» таблетку, которую продают эти недобросовестные люди, они лишь упускают драгоценное время, которое можно было бы посвятить реальной борьбе с болезнью», — сказал онколог.

Он добавил, что главный враг рака — ранняя диагностика.

Два дня назад ученые из Университета Чарльза Стерта в Австралии спрогнозировали, что число случаев развития рака увеличится на 76,6% — с 20 миллионов в 2022 году до 35,3 миллиона в 2050 году. Наибольший рост онкологической нагрузки прогнозируется в Африке, где к 2050 году число диагностируемых случаев может вырасти на 139,4%.

Ранее ученые нашли связь между соляриями и раком кожи.

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