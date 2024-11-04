Избирательница в день выборов президента Молдавии и референдума о вступлении в ЕС, 20 октября 2024 года

В Молдавии завершился второй тур выборов победой действующего президента Майи Санду. По итогам подсчета 90% протоколов лидировал ее оппонент Александр Стояногло, ход выборов переломили голоса молдавской диаспоры, которая проживает на Западе.

Итоги второго и первого туров президентских выборов в Молдавии, также как и голосование по референдуму о евроинтеграции, прошли в условиях жесткого давления на оппозицию, применения административного ресурса, циничной антироссийской риторики и беззастенчивого вмешательства во внутренние дела Молдавии со стороны западных государств.

Произвол появлялся в виде решения о сокращении избирательных участков на территории России. Как известно, их было открыто только два, причем оба в Москве.

И количество избирательных бюллетеней, которые были представлены на данные избирательные участки всего 10 тыс.. Следовательно, все граждане Молдавии, которые не попали в эти 10 тыс., не смогли принять участие в голосовании. Также было сокращено количество избирательных участков на территории Приднестровской Молдавской Республики. С сорока четырех до тридцати. И это стало еще одним важным фактором влияния на избирательный процесс. Речь идет о намеренных препятствиях для реализации избирательного права определенных категорий граждан Молдавии.

Тех, кто точки зрения западных кураторов, могли представлять опасность для кандидатуры Санду. Естественно, ни о какой демократии в данном случае говорить не приходится, поскольку нарушаются фундаментальные принципы демократических выборов. Фактически речь идет о дискриминации по политическим и иным признакам.

Западные структуры видят то, что хотят видеть, и не видят то, что им видеть не хочется. Поэтому любые решения западных международных наблюдательских структур являются пристрастными и демонстрируют необъективную позицию, а точку зрения коллективного Запада. Нарушения в ходе первого и второго туров выборов президента Молдавии остались незамеченными.

Президент Молдавии не является ключевой фигурой политической системы Молдавии, но в нынешних условиях победа Майи Санду приведет к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Россией. Эта победа чревата усилением информационных атак и напряжению в отношениях с Приднестровьем, возможны также провокации в отношении Гагаузии. И можно только с тревогой ожидать тех действий Санду, которые станут возможными после оглашения результатов. При этом такая победа демонстрирует, что Майя Санду не пользуется кредитом доверия со стороны граждан Молдавии внутри страны.

А впереди у республики парламентские выборы, которые, скорее всего, усугубят политический кризис Молдавии.