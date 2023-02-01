Казахстан планирует закрыть торговое представительство в России

Власти Казахстана планируют ликвидировать торгпредство республики в России — проект соответствующего постановления опубликован 1 февраля. Документ предполагает, что некоторые решения казахстанского правительства будут признаны утратившими силу. Сроки и другие детали не приводятся. Известно, что публичное обсуждение проекта продлится до 15 февраля. На этом фоне Казахстан и РФ продолжают переговоры о газификации и образовательных квотах.

Казахстанские власти намерены закрыть торговое представительство страны в РФ, следует из проекта постановления правительства республики. Документ был опубликован в среду, 1 февраля, на сайте «Открытые нормативно-правовые акты».

«Правительство Республики Казахстан постановляет: ликвидировать государственное учреждение «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации» Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», — говорится в тексте.

Указанному ведомству совместно с комитетом государственного имущества и приватизации Минфина республики поручено «принять меры, вытекающие из настоящего постановления». Проект предполагает, что некоторые решения казахстанского правительства будут признаны утратившими силу.

В основаниях для принятия постановления указано поручение премьер-министра Казахстана от 24 января 2023 года, другие подробности не приводятся. Ожидается, что публичное обсуждение документа продлится с 1 по 15 февраля.

В начале декабря 2022 года сообщалось, что казахстанские банки могут принимать платежи и переводы по картам «Мир», а также выдавать наличные через банкоматы. Финансовые власти республики получили разъяснения от Минфина США о том, что операции с российской платежной системой допустимы для обеспечения жизнедеятельности граждан РФ, переехавших в Казахстан, но останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода санкций. При этом решение о подключении к «Миру» банки Казахстана принимают самостоятельно.

В конце прошлого года глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что антироссийские санкции негативно влияют на экономику страны, поэтому Астана их не поддерживает, но не будет помогать Москве обходить рестрикции.

Он также выразил надежду, что России и Украине удастся наладить переговорный процесс и заключить мир.

В январе 2023 года стало известно, что в Казахстане перестали продавать автомобили Kia россиянам.

По данным портала «Автоновости дня», автосалоны республики пытаются ограничить поток машин, которые перегоняют в РФ по параллельному импорту.

Утверждается, что в стране неофициально установлены «квоты» и для граждан Казахстана — не более одной машины в год на человека. При этом россияне пользуются «схемой» с посредником — гражданином Казахстана. Называется и стоимость услуги — порядка 100 тыс. рублей.

Переговоры о газификации...

На этом фоне казахстанские власти продолжают переговоры с Россией о возможной газификации северных и восточных регионов республики, рассказал в среду министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

«Ведутся переговоры с нашими коллегами из РФ по возможному строительству магистрального газопровода из России до наших северных и восточных регионов с ответвлением в Павлодар», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что рассматривается также строительство газопровода Омск — Павлодар — Семей с ответвлением на Усть-Каменогорск. «При этом сдерживающим фактором до сих пор является вопрос ресурсной базы и стоимость импортного газа. Работа в данном направлении будет продолжена», — сообщил Акчулаков.

...и об увеличении образовательных квот

В свою очередь, посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев обсудил на встрече с руководителями ведущих российских вузов вопрос увеличения образовательных квот для граждан республики.

«Стороны выразили удовлетворение текущей динамикой сотрудничества в сфере образования, которое развивается в духе стратегического партнерства и союзничества», — сообщила пресс-служба дипмиссии.