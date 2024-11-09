В Швейцарии заявили, что Трамп может подтолкнуть Украину к переговорам с Россией

Избранный президентом США Дональд Трамп может оказать давление на руководство Украины, чтобы побудить его к переговорам с Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-президент Женевского международного института исследования проблем мира (GIPRI) Жиль-Эмманюэль Жаке.

По его мнению, победа Трампа на выборах может привести к изменению политики Вашингтона в отношении украинского конфликта. У Соединенных Штатов имеются очень мощные средства политического, экономического и финансового давления, и Трамп в состоянии их использовать, чтобы подвигнуть Киев к переговорам с Москвой.

При этом Жаке подчеркнул, что Трамп может столкнуться с сильной оппозицией со стороны части конгресса, высокопоставленных чиновников Госдепартамента, Пентагона и ЦРУ, оборонно-промышленного комплекса и некоторых государств — членов Североатлантического альянса. Кроме того, американское общественное мнение может расценить такие действия Трампа как слишком большие уступки России.

8 ноября британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что администрации избранного президента Трампа будет лучше перестать помогать Украине и отойти от процесса урегулирования конфликта, поскольку Россия будет иметь более сильные позиции в любых переговорах с США.

Ранее сообщалось, что команда Трампа обсуждает новый план окончания конфликта на Украине.