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В Росгвардии заменили пилотки на шляпы

В Росгвардии будут носить шляпы вместо пилоток

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Служащие в Росгвардии будут носить шляпу вместо пилотки. Об этом сообщается в постановлении правительства на портале правовой информации.

Согласно документу, теперь вместо шерстяной пилотки росгвардейцы наденут шляпу. Кроме того, изменится повседневная форма всех служащих ведомства: они будут носить костюм синего цвета.

С 1 июня 2022 года военным прекратили предоставлять пилотки. Тогда же вместо шапок-ушанок из каракуля решили выдавать просто «шапки», а термин «рубаха» заменили на «фуфайку». Однако в октябре 2024-го Министерство обороны РФ предложило внести изменения в президентский указ «О военной форме одежды, знаках различия и ведомственных знаках отличия» и вернуть пилотки в форму Военно-морского флота. Выдавать их хотят офицерам, мичманам и прапорщикам.

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