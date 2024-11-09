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Протестующие после трагедии в Нови-Саде заблокировали мост через Дунай

Danas: в Нови-Саде протестующие заблокировали мост, требуя отставки властей

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Interior Ministry of Serbia/AP

Протестующие после трагедии на железнодорожном вокзале в сербском городе Нови-Сад перерыли автодорожный Варадинский мост через Дунай. Об этом сообщает издание Danas.

По его данным, среди протестующих есть члены парламента Сербии и политики, в том числе лидер партии «Экологическое восстание» Александар Йованович. Он призвал людей объединиться и выйти на акции протеста, а не «драться в Twitter».

«Это последнее, что нам нужно, и единственный, кто должен ответить,— это Александар Вучич», — отметил Йованович.

Днем 1 ноября козырек из стекла, металла и бетона над входной дверью в здание железнодорожного вокзала в Нови-Саде обвалился. При этом пострадали несколько десятков человек. Козырек должны были реконструировать, однако работы так и не прошли. После этого в городе начались протесты, их участники требуют отставки экс-мэра Нови-Сада, нынешнего премьера Милоша Вучевича и действующего мэра Милана Джурича, а также привлечения к ответственности тех, кто допустил ошибки при реконструкции вокзала, и обнародования текста договора с китайскими подрядчиками. У здания администрации вылили фекалии, а его само разрисовали краской.

Ранее россиянка рассказала об обрушении на вокзале Нови-Сада.

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