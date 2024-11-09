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В Великобритании призвали стороны конфликта на Украине к взаимным уступкам

Британский политик Фарадж: стороны украинского конфликта должны идти на уступки

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Peter Byrne/Pool/Reuters

Сторонам конфликта на Украине необходимо пойти на взаимные уступки. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил депутат парламента Великобритании, глава правой партии Reform UK Найджел Фарадж.

По мнению политика, любые переговоры будут включать такие пункты, которые не понравятся оппоненту. Однако для прекращения боевых действий нужны взаимные уступки.

Фарадж отметил, что Украина может довольно много выиграть от проведения переговоров.

9 ноября вице-президент Женевского международного института исследования проблем мира (GIPRI) Жиль-Эмманюэль Жаке заявил, что избранный президент США Трамп может подтолкнуть Украину к переговорам с Россией.

8 ноября первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но не к перемирию.

Ранее в США объяснили, почему Трамп стремится к миру на Украине.

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