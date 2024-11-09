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У «Ледникового периода» появится продолжение

Компания Disney анонсировала «Ледниковый период 6»

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Walt Disney Pictures

На фестивале D23 Brasil компания Disney и анимационная студия 20th Century Animation анонсировали выход «Ледникового периода 6», сообщает Deadline. По его информации, работа над продолжением мультфильма уже идет. К своим ролям вернутся актеры Рэй Романо (Мэнни), Джон Легуизамо (Сид), Куин Латифа (Элли), Денис Лири (Диего) и Саймон Пегг (Бак). Disney также показала логотип новой части.

Первый мультфильм франшизы о мамонте, ленивце, тигре и белке, прячущей желудь, вышел на экраны в 2002 году. С тех пор его продолжения собрали в прокате $3,2 млрд. Последняя часть — «Ледниковый период: Столкновение неизбежно» — появилась в 2016 году. В ней герои отправляются в путешествие, чтобы спасти Землю от приближающегося гигантского астероида. Он угрожает планете из-за действий белки, которая летит в космос на заброшенном космическом корабле, чтобы в очередной раз спрятать желудь. Мультфильм заработал в прокате $408,5 млн.

Ранее сообщалось, что Энн Хэтэуэй вернется к «Дневникам принцессы».

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