В Яндекс Путешествиях подвели итоги «высокого» туристического сезона

Почти половина всех туристических поездок россиян с мая по конец сентября пришлась на три региона — Краснодарский край, Москву, Санкт-Петербург и области. Об этом сообщили в пресс-службе Яндекс Путешествий, команда которого подвела итоги работы площадки в «высокий сезон» 2024 года.

По данным сервиса, на теплое время года приходится 75% отпускных поездок по России и больше половины всех бронирований отелей за год.

Кроме того, в списке популярных направлений оказались Татарстан, Крым, Ростовская, Нижегородская, Ярославская и Калининградская области. Наибольший рост спроса среди туристов этим летом показали Алтай, республики Северного Кавказа и Русский Север.

Команда сервиса объяснила растущий интерес близостью к природе, возможностями для активного отдыха и наличием морского побережья или больших водоемов. Факторы оказались важными для россиян при выборе направлений летнего отдыха. Поэтому в сервисе полагают, что популярность этих регионов в будущем будет только расти.

Самыми востребованными категориями отелей у пользователей стали трех- и четырехзвездочные отели и гостиницы без звезд.

Планировать поездки на лето путешественники начинают уже с января — на новогодних праздниках или сразу после. Следующий заметный всплеск спроса происходит в апреле. Пик же бронирований на высокий сезон приходится на июль-август в зависимости от погоды и других факторов, сообщили в Яндекс Путешествиях.

В сервисе отметили, что многие пользователи при бронировании используют инструменты отложенной оплаты частями. Так, летом 2024 года через отложенную оплату частями были оплачены около 70% отпускных поездок и 51% путешествий с детьми. Средняя стоимость поездки на черноморское побережье на семью из двух взрослых и ребенка обходилась россиянам в 130-140 тыс. рублей.

В целом, в «высоком сезоне» этого года путешественники бронировали отпуск гораздо раньше, чем в прошлом. В среднем, за 60 дней до поездки против 48 дней в 2023 году, отметили в сервисе.