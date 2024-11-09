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Синоптик рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Вильфанд: на неделе в Москве будет тепло и без осадков

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Главный научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве на предстоящей неделе ожидается теплая погода. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Вильфанда, сейчас воздушные массы перемещаются с северо-запада и насыщены водяным паром.

«Ноябрь и декабрь — хмурые месяцы, самые облачные, и когда формируется область высокого давления, все ждут, что будет солнце, но сейчас его не будет», — поделился синоптик.

Он уточнил, что в ночное время ожидается +1... +3°C в Москве и +6... +8°C днем, в Подмосковье — до +9°C.

До этого ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова говорила, что климатическая зима в столичном регионе и в Центральной России наступит примерно 10 ноября. Специалист отметила, что грядущая зима будет мягкой и характеризоваться температурами, превышающими климатическую норму.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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