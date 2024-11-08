Стоимость биткоина впервые поднялась до $77 тыс.

Стоимость биткоина в пятницу, 8 ноября, впервые достигла отметки в $77 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22:24 мск подорожал на 1% за сутки — до $76 847, говорится в публикации.

По данным портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену по 20 криптобиржам, стоимость биткоина выросла на 1,1% — в среднем до $76 959.

7 ноября кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс биткоина в ближайшее время может подняться до $80 тыс. на фоне выборов в США.

Скачок первой криптовалюты до $100 тыс. пока не просматривается, отметил аналитик. По его мнению, после отметки в $80 тыс. начнется коррекция.

До этого биткоин установил новый исторический рекорд. Курс поднимался до $76 203,73. В рублях стоимость одного биткоина сегодня составляет почти 7,5 млн.

Ранее Минфин подсчитал доходы российского бюджета от налога на майнинг.