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На Украине рассказали, что будет, если Зеленский останется у власти

Депутат Дмитрук: пребывание Зеленского у власти будет худшим сценарием для Украины

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Johanna Geron/Reuters

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук на своем YouTube-канале заявил, что худшим сценарием для Украины будет пребывание президента Владимира Зеленского у власти после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США.

«Что касается худшего сценария — это <...> продолжение правления Зеленского до критического момента в <...> стране, когда уже особо выбора не будет», — пояснил депутат.

До этого экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин говорил, что Зеленский лишится поддержки западных союзников после выборов главы государства в США.

По словам Соскина, Зеленский останется без поддержки, и тогда «начнется буря». По его словам, у Зеленского на Украине много врагов. Кроме того, западные союзники уже «на дух не переносят» украинского лидера, резюмировал Соскин.

28 октября Зеленский заявлял, что если США прекратят поддержку Киева после президентских выборов, то республика столкнется с трудностями. По его словам, высказывания о том, что «все зависит от выборов в США» являются не очень глубоким анализом, поскольку Украине удалось продержаться в начале конфликта без помощи Вашингтона.

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.

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