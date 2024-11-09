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Пепел вулкана Шивелуч может помешать полетам авиации над Камчаткой

Вильфанд: пепел вулкана Шивелуч может создать сложности для полетов самолетов

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Юрий Демянчук/РИА Новости

Пепел, выброшенный на значительную высоту вулканом Шивелуч, создал трудности для полетов авиации над Камчаткой. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС.

По словам ученого, ситуация, когда продукты вулканического извержения попадают на большие высоты, вызывает тревогу. Если пепел долго находится в стратосфере, то он начинает мешать безопасным полетам самолетов. Шлейф пепла протянулся на 22 км на восток от Шивелуча.

Вильфанд напомнил, что выброс пепла является стандартной ситуацией для Шивелуча.

8 ноября вулканолог Павел Плечов заявил, что Шивелуч извергается достаточно часто, и его поведение в целом прогнозируемо. На данный момент максимум его извержения прошел, пеплопады рассеиваются.

7 ноября на Камчатке началось мощное извержение вулкана Шивелуч. Он выбросил столб пепла высотой до 11 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 22 км на восток от Шивелуча.

Ранее в России определили дату самого мощного извержения вулкана за последние 10 000 лет.

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