«Война отбила голову»: контрактники, расстрелявшие семью с детьми из-за водки, получили пожизненное Суд приговорил к пожизненному двух контрактников за расстрел семьи в Волновахе

Двух российских контрактников приговорили к пожизненному заключению за массовое убийство. Они расстреляли девять мирных человек, в том числе детей, в Волновахе. Причиной стал алкоголь: по одной из версий, военные хотели купить водку у главы погибшей семьи, но между ними возник спор. До резонансной истории один из контрактников появлялся на телевидении, обоих лично награждал камчатский губернатор. Свою вину военные не признают.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному заключению двух контрактников, которые застрелили семью из девяти человек в донецком городе Волноваха (перешла под контроль России весной 2022 года). О решении суда сообщает газета «Коммерсантъ».

Осуждены 28-летний Станислав Рау и 21-летний Антон Сопов. По версии следствия, они совершили массовое убийство в ночь на 28 октября 2023 года. Двое мужчин проникли в дом жертв и расстреляли всех, бывших внутри, включая женщин и маленьких детей. Первого подозреваемого задержали через сутки, его товарища — на следующий день. Разбирательство шло в закрытом режиме, так как контрактники связаны с ходом СВО, и во время суда могли раскрыть секретную информацию, например, о дислокации подразделений российской армии. Во время слушаний подсудимые жили в «вольготных условиях», могли говорить по телефону, как выяснили Telegram-каналы.

После задержания Рау и Сопов признавались, что хотели «поквитаться», но только «с мужчинами, которые их обидели». А женщин и детей убили случайно, не распознав в темноте. Однако спустя время они поменяли свою позицию.

«Подсудимые не признали вину. Они обжалуют приговор в апелляционном порядке», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.

Сопова и Рау признали виновными в незаконном проникновении в жилище и убийстве общеопасным способом более двух лиц, в том числе малолетних (ч. 1 ст. 139, п. «а», «в», «ж», ч. 2 ст. 105 УК). Вернуться на фронт с таким приговором осужденные не смогут.

Образцовые контрактники

Оба приговоренных с Дальнего Востока. Рау родился в селе Волчиха Алтайского края, но последнее время жил в Петропавловске-Камчатском, Сопов — из приморского поселка Ярославский. Не женаты, без детей на иждивении. До ухода на фронт накопили долгов по кредитам, что могло побудить их пойти на СВО.

Сопов — потомственный военный, его отец участвовал в боевых действиях против Украины с 2016 года, внесен в базу «Миротворец». По словам знакомых семьи, Сопов-старший «вроде до сих пор» принимает участие в конфликте. Сын подписал контракт, как только отслужил срочную службу. Рау тоже прошел «срочку», где, предположительно, был в военной разведке. В какой части оба состояли на момент убийства, точно не известно. СМИ пишут, что оба относились к морской пехоте Тихоокеанского флота, входили в подразделение Минобороны «Шторм».

В феврале 2023-го Сопова-младшего признали виновным в дедовщине (ч.2 ст. 335 УК). Это не помешало губернатору Камчатского края Владимиру Солодову в августе того же года встретиться с Соповым и Рау в ДНР и наградить их «за мужество и героизм». Чиновник также подарил награжденным в качестве талисмана мягкую игрушку Чебурашки, пояснив, что это «от нашего женсовета войсковой части на Камчатке». Позже в соцсетях появилось фото Сопова вместе с Чебурашкой.

«Отважный воин и лютый морпех с позывным «Химик», — говорилось в подписи к снимку.

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Имя Сопова в публикации не указано, а сам боец прячет лицо. О том, что это Сопов, стали писать СМИ после резонансной истории с массовым убийством. Про бойца с позывным «Химик» также выходил сюжет на телевидении.

«Рау и Антон Сопов не рядовые бойцы. Они выступали образцово-показательными военнослужащими», — отмечали Telegram-каналы.

Убили из-за водки

Жертвой военных стала семья Капканец. Чем именно они навлекли гнев контрактников, неясно, однако, по одной из версий, 53-летний глава семьи Эдуард Капканец и двое его взрослых сыновей торговали водкой.

«Спор между убийцами и их будущими жертвами возник из-за оплаты товара», — передавал «Коммерсантъ».

По другой версии, Рау и Сопов, уже пьяные, приехали за водкой в местный магазин, и «их визит не понравился покупателям из местных». Военные решили отомстить. В день нападения семья Капканец отмечала день рождения жены главы семейства у себя дома. На празднике были Капканец-старший с 51-летней женой, два его сына со своими супругами, брат одной из жен, и четырехлетний мальчик со своей восьмилетней сестрой. Когда гости отпраздновали и разошлись спать, Рау и Сопов перелезли через забор, вошли в дом и расстреляли людей прямо в кроватях. При этом они использовали тепловизоры и автоматы для бесшумной стрельбы модели «Вал» или «Винторез».

Соседи заметили, как военные в форме ночью уезжали от дома жертв на «кроссовом мотоцикле с характерными колесами большого радиуса и высоко поднятой рамой». Тот же транспорт засветился на камерах видеонаблюдения, поэтому подозреваемых быстро нашли. Один из них снимал жилье прямо неподалеку от убитых и припарковал мотоцикл в собственном дворе.

«Вся семья в шоке. Мы просто поверить не можем, что он такое мог сделать», — говорили родные Рау, узнав об убийстве. — «Думаю, это война отбила ему голову».

Местные жители сообщали журналистам, что после убийства в город «приезжала верхушка» и якобы пыталась скрыть улики.