«Война отбила голову»: контрактники, расстрелявшие семью с детьми из-за водки, получили пожизненное

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному заключению двух контрактников, которые застрелили семью из девяти человек в донецком городе Волноваха (перешла под контроль России весной 2022 года). О решении суда сообщает газета «Коммерсантъ».
Осуждены 28-летний Станислав Рау и 21-летний Антон Сопов. По версии следствия, они совершили массовое убийство в ночь на 28 октября 2023 года. Двое мужчин проникли в дом жертв и расстреляли всех, бывших внутри, включая женщин и маленьких детей. Первого подозреваемого задержали через сутки, его товарища — на следующий день. Разбирательство шло в закрытом режиме, так как контрактники связаны с ходом СВО, и во время суда могли раскрыть секретную информацию, например, о дислокации подразделений российской армии. Во время слушаний подсудимые жили в «вольготных условиях», могли говорить по телефону, как выяснили Telegram-каналы.
После задержания Рау и Сопов признавались, что хотели «поквитаться», но только «с мужчинами, которые их обидели». А женщин и детей убили случайно, не распознав в темноте. Однако спустя время они поменяли свою позицию.
«Подсудимые не признали вину. Они обжалуют приговор в апелляционном порядке», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.
Сопова и Рау признали виновными в незаконном проникновении в жилище и убийстве общеопасным способом более двух лиц, в том числе малолетних (ч. 1 ст. 139, п. «а», «в», «ж», ч. 2 ст. 105 УК). Вернуться на фронт с таким приговором осужденные не смогут.
Образцовые контрактники
Оба приговоренных с Дальнего Востока. Рау родился в селе Волчиха Алтайского края, но последнее время жил в Петропавловске-Камчатском, Сопов — из приморского поселка Ярославский. Не женаты, без детей на иждивении. До ухода на фронт накопили долгов по кредитам, что могло побудить их пойти на СВО.
Сопов — потомственный военный, его отец участвовал в боевых действиях против Украины с 2016 года, внесен в базу «Миротворец». По словам знакомых семьи, Сопов-старший «вроде до сих пор» принимает участие в конфликте. Сын подписал контракт, как только отслужил срочную службу. Рау тоже прошел «срочку», где, предположительно, был в военной разведке. В какой части оба состояли на момент убийства, точно не известно. СМИ пишут, что оба относились к морской пехоте Тихоокеанского флота, входили в подразделение Минобороны «Шторм».
В феврале 2023-го Сопова-младшего признали виновным в дедовщине (ч.2 ст. 335 УК). Это не помешало губернатору Камчатского края Владимиру Солодову в августе того же года встретиться с Соповым и Рау в ДНР и наградить их «за мужество и героизм». Чиновник также подарил награжденным в качестве талисмана мягкую игрушку Чебурашки, пояснив, что это «от нашего женсовета войсковой части на Камчатке». Позже в соцсетях появилось фото Сопова вместе с Чебурашкой.
«Отважный воин и лютый морпех с позывным «Химик», — говорилось в подписи к снимку.
Имя Сопова в публикации не указано, а сам боец прячет лицо. О том, что это Сопов, стали писать СМИ после резонансной истории с массовым убийством. Про бойца с позывным «Химик» также выходил сюжет на телевидении.
«Рау и Антон Сопов не рядовые бойцы. Они выступали образцово-показательными военнослужащими», — отмечали Telegram-каналы.
Убили из-за водки
Жертвой военных стала семья Капканец. Чем именно они навлекли гнев контрактников, неясно, однако, по одной из версий, 53-летний глава семьи Эдуард Капканец и двое его взрослых сыновей торговали водкой.
«Спор между убийцами и их будущими жертвами возник из-за оплаты товара», — передавал «Коммерсантъ».
По другой версии, Рау и Сопов, уже пьяные, приехали за водкой в местный магазин, и «их визит не понравился покупателям из местных». Военные решили отомстить. В день нападения семья Капканец отмечала день рождения жены главы семейства у себя дома. На празднике были Капканец-старший с 51-летней женой, два его сына со своими супругами, брат одной из жен, и четырехлетний мальчик со своей восьмилетней сестрой. Когда гости отпраздновали и разошлись спать, Рау и Сопов перелезли через забор, вошли в дом и расстреляли людей прямо в кроватях. При этом они использовали тепловизоры и автоматы для бесшумной стрельбы модели «Вал» или «Винторез».
Соседи заметили, как военные в форме ночью уезжали от дома жертв на «кроссовом мотоцикле с характерными колесами большого радиуса и высоко поднятой рамой». Тот же транспорт засветился на камерах видеонаблюдения, поэтому подозреваемых быстро нашли. Один из них снимал жилье прямо неподалеку от убитых и припарковал мотоцикл в собственном дворе.
«Вся семья в шоке. Мы просто поверить не можем, что он такое мог сделать», — говорили родные Рау, узнав об убийстве. — «Думаю, это война отбила ему голову».
Местные жители сообщали журналистам, что после убийства в город «приезжала верхушка» и якобы пыталась скрыть улики.