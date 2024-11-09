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В Британии указали на ухудшение отношений Лондона и Киева

The Guardian: отношения между Лондоном и Киевом ухудшились при лейбористах

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Alastair Grant/AP

Отношения Великобритании и Украины ухудшились после того, как пост премьер-министра королевства занял лейборист Кир Стармер. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на украинских чиновников.

По информации издания, Стармер занимает пост премьер-министра уже четыре месяца, но до сих пор не посетил Украину с визитом. Его предшественник Риши Сунак посетил Киев спустя месяц в должности.

Кроме того, Киев разочарован нежеланием Лондона дополнительно поставлять дальнобойные ракеты Storm Shadow.

До этого бывший министр обороны Великобритании Грант Шэппс призвал союзников Киева «помочь Украине победить Россию», поскольку в противном случае Запад испытает «глобальные последствия» в виде атаки Китая на Тайвань.

Как подчеркнул экс-министр обороны Великобритании, конфликт Москвы и Киева является «экзистенциальным тестом для Запада».

Ранее посол в Британии отметил безуспешность попыток изолировать Россию.

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