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Президент Германии вышел из себя из-за критики его позиции по России

Bild: Штайнмайер рассердился на фоне критики его позиции по «Северному потоку»

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Czarek Sokolowski/AP

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер рассердился после того, как писатель Марко Мартин на мероприятии в Берлине раскритиковал политика за прошлую позицию по отношению к РФ. Об этом пишет Bild.

По данным издания, во время приема во дворце Бельвю по случаю 35-летия падения Берлинской стены писатель раскритиковал Штайнмайера, который, будучи главой немецкого МИД, поддерживал проект строительства газопровода «Северный поток — 2».

По словам очевидцев, Штайнмайер при этом «тяжело дышал, сжимал челюсти, явно подавляя в себе эмоции». Мартин отметил, что в продолжение мероприятия президент «полностью утратил самообладание».

«Он стремительно подошел, чтобы читать мне нотации с позиции своей должности», — сказал писатель.

Комментируя произошедшее, представитель политика заявила, что его диалог с Мартином был «с противоположных позиций, но конструктивным».

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