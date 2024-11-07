Одурела ли Америка, или Каким будет второй срок Трампа

Кажется, человечество сумело повернуть время вспять и вернуть себе 2016 год. Уж слишком сильное чувство дежавю преследовало меня все 6 ноября: президентские выборы в США опять идут не по плану, социологи озадаченно чешут головы, потому что всех их прогнозы провалились, американские либералы плачут, интернет-тролли злорадствуют, европейцы напрягаются, россияне ликуют. И в центре этого представления стоит Дональд Трамп, который снова стал президентом и готовится перевернуть мир с ног наголову. На этот раз по-настоящему.

Результаты голосования ясно показали: американцев в край достали старый истеблишмент и странные прогрессивные идеи, амбассадором которых выступала Камала Харрис. Не в ее пользу сыграл и фальшивый публичный образ, который состряпал «политтехнологический монстр» Демпартии. Пока Камала скупала знаменитостей и давала заскриптованные интервью лояльным журналистами под чутким присмотром команды пиарщиков, Трамп стоял за фритюром в McDonald's, рассекал по Висконсину на мусоровозе и мило общался с блогером Джо Роганом на его подкасте. В итоге это срезонировало с народом, и для большинства он оказался более приемлемой фигурой.

Впрочем, не буду подробно останавливаться на причинах победы Трампа. Сейчас более актуален вопрос, каким будет второй срок Дональда Трампа. Ждет ли нас что-то принципиально новое или же это будет ремейком его первой каденции — с управленческим хаосом, расследованиями и бесконечной клоунадой? И самое главное: как его президентство скажется на России и перспективах урегулирования украинского конфликта?

Короткий ответ: никто не знает наверняка, потому что до сих пор неизвестно, в какой обстановке будет проходить президентство Трампа. Очень многое будет зависеть от того, сумеют ли республиканцы удержать большинство в палате представителей конгресса. Выборы туда шли параллельно с президентскими и на момент написания статьи ни одна из партий не получила там большинства. Еще мы не знаем имен людей, которые займут ключевые должности в администрации Трампа. А они тоже будут влиять на его политику.

В то же время косвенные признаки говорят о том, что новая четырехлетка Трампа будет как минимум более осмысленной, чем предыдущая.

Во-первых, теперь ни у кого не возникнет и мысли поставить под сомнение легитимность избранного президента. В 2016-м победа Трампа выглядела неестественной (на всеобщем голосовании победила Клинтон). Это давало поводы считать его президентство сбоем системы и порождало спекуляции об иностранном вмешательстве. Теперь Трамп уверенно победил и по выборщикам, и по народному волеизъявлению. Спорить с этим демократы вряд ли будут.

Всплеск политической напряженности может начаться при условии, что Трамп начнет мстить всем обидчикам (этого демократы очень боятся). Но перемирие, на мой взгляд, более вероятно. У Демпартии впереди масштабный разбор полетов с поиском виноватых. Да и Трамп особо никогда не стремился претворять свои угрозы в жизнь (напомню: Хиллари Клинтон до сих пор не села).

Во-вторых, Трамп образца 2024 года — это не то же самое, что Трамп 2016-го. Восемь лет назад в Белый дом попал эпатажный и несколько наивный бизнесмен, который думал, что управлять государством — это так же легко, как строить небоскребы на Манхэттене.

Однако с тех пор Трамп политически заматерел, научился идти на компромиссы и полностью подмял под себя Республиканскую партию. А горький опыт его первой администрации, где сидели случайные и зачастую не согласные с ним люди, дает основания полагать, что в этот раз у Трампа будет четкий план действий и собранная под него команда.

Для России особенно интересны должности главы Госдепа и советника по нацбезопасности. Именно от этих людей будет зависеть внешняя политика второй администрации Трампа — и по ним станет понятно, собирается ли он выполнять обещание завершить конфликт на Украине.

Есть экс-посол США в Германии Рик Греннел. Он болтается в кругах европейских правых, выступает против вступления Украины в НАТО и высказывается за создание там «автономных зон» (то есть за признание контроля России над юго-востоком). Греннела прочат в госсекретари или советники по нацбезопасности — если он займет какую-то из этих должностей, это будет скорее хорошей новостью для нас. Будет вдвойне хорошо, если другие внешнеполитические посты займут схожие по взглядам люди (Марко Рубио или Билл Хагерти).

Есть и бывший советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен. Он тоже претендует на высокий пост, но его считают «ястребом». Политик поддерживает военную помощь Украине, и его избрание может послужить признаком, что потенциальные переговоры между Москвой и Вашингтоном будут сложным.

Конечно, кого бы ни выбрал Трамп, ждать «прекращения огня за 24 часа» не стоит — это, мягко говоря, нереалистичное преувеличение. Но я считаю, что при нем в 2025 году действительно могут начаться серьезные переговоры об урегулировании. Ну, или хотя бы будет попытка запустить мирный процесс. Другой вопрос в том, какими методами Трамп будет добиваться этого? Каким будет его предложение и что попросит у России взамен на уступки?

Но, наверное, рассуждать об этом еще слишком рано. Для начала посмотрим на первые шаги нового президента США.

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