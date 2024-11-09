Главного прокурора МУС, по чьему запросу был выдан ордер на арест Путина, обвиняют в домогательствах МУС проведет расследование в отношении своего главного прокурора Карима Хана

Руководящий орган Международного уголовного суда (МУС) принял решение инициировать внешнее расследование в отношении своего главного прокурора Карима Хана из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Эти обвинения поступили в прошлом месяце и вызвали значительный резонанс среди государств — членов МУС. В связи с началом дела Хану предложено временно отойти от исполнения обязанностей, чтобы дать возможность для объективного рассмотрения. Он отрицает свою вину. Именно по запросу Хана МУС в марте 2023 года выдал ордер на арест Владимира Путина.

Обвинения в сексуальных домогательствах против Карима Хана были представлены в форме внутреннего документа, распространившегося среди государств — членов МУС. Источники Reuters указывают, что авторы документа настаивают на временной отставке прокурора и передаче его полномочий заместителю на время следствия. Сам Хан категорически отверг все обвинения и заявил о готовности сотрудничать с органами, ответственными за расследование.

В чем обвиняют главного прокурора МУС

Обвинения против Карима Хана связаны с предполагаемыми сексуальными домогательствами, о которых заявила бывшая сотрудница МУС. Она утверждает, что главный прокурор использовал свое служебное положение для оказания давления, чтобы «добиться от нее близости». Она указывала на случаи неподобающего поведения со стороны Хана, включая «настойчивые попытки» установить «личные контакты», несмотря на ее отказ.

По данным СМИ, Хана обвинили в неподобающих прикосновениях и грубом обращении. Они, по информации журналистов, включают инцидент, при котором главный прокурор МУС «засунул свой язык» в ухо женщины.

Хан несколько раз пытался заставить ее отказаться от своих слов, сообщала британская газета The Guardian в октябре: «Предполагаемые попытки удержать женщину от официального предъявления исков имели место в телефонных звонках и лично и произошли после того, как Хан узнал, что судебным властям стало известно об обвинениях в неправомерном поведении».

Теперь предполагаемая потерпевшая сомневается в независимости расследования, поскольку надзорный орган, которому поручено внутреннее расследование, возглавляет бывший сотрудник аппарата Хана. Женщина утверждает, что утечка деталей дела внутри суда также ставит под вопрос объективность и конфиденциальность процесса, что стало одной из причин требования внешнего расследования.

В условиях растущего давления государств-членов в четверг ассамблея государств-участников — основная группа руководящего органа МУС — решила провести внешнее расследование для устранения любых сомнений в предвзятости.

Чем известен Карим Хан

Британский юрист, родился в 1970 году. Окончил Лондонскую школу экономики и Оксфорд, специализируясь на международном праве. В начале карьеры работал адвокатом в международных трибуналах по бывшей Югославии и Руанде. В 2018 году возглавил специальное следственное подразделение ООН по Ираку, где занимался сбором доказательств преступлений ИГИЛ (организация запрещена в России).

В 2021 году стал прокурором Международного уголовного суда. Одними из его самых резонансных шагов стали обвинения против высокопоставленных международных лидеров, включая президента России Владимира Путина, которого он обвинил в связи с конфликтом на Украине. Ордер на арест Путина, выданный МУС в марте 2023 года, вызвал широкие дискуссии на мировой арене и привлек внимание к работе суда.

Помимо этого, Хан ведет активную работу по ряду других значимых дел. Среди них недавний запрос на выдачу ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны и лидеров палестинского движения ХАМАС. Это дело, как полагает сам Хан, стало одной из причин недавней информационной кампании, направленной против его офиса. В своих заявлениях он упомянул о «кампании дезинформации», призванной подорвать авторитет МУС и его лично.

«Юридически ничтожные»

После того, как 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина, российские власти резко осудили это решение. МИД РФ заявил, что считает действия МУС «юридически ничтожными», поскольку Россия не является участником Римского статута, на основании которого функционирует суд. В заявлении МИД подчеркивалось, что МУС «потерял авторитет и независимость» и подвержен политическим влияниям со стороны западных стран.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение МУС «возмутительным и недопустимым», подчеркнув, что Москва не признает его юрисдикцию. Он также добавил, что Россия рассматривает это как проявление «юридической агрессии» и вмешательство во внутренние дела страны.