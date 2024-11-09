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ВВС Израиля атаковали военные склады и заводы в Сирии

Al Hadath: Израиль ударил по военным заводам к юго-востоку от Алеппо в Сирии

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Ammar Awad/Reuters

Израильские ВВС ударили по военным предприятиям к юго-востоку от сирийского города Алеппо, передает телеканал Al Hadath.

Как он уточняет, взрывы произошли в промышленной зоне Эс-Сафира. Там располагаются военные склады и заводы.

В начале месяца Армия обороны Израиля заявила, что израильский спецназ захватил на территории Сирии разведчика, якобы действовавшего в интересах Ирана. По данным ЦАХАЛ, сириец по имени Али Сулейман Аль-Асси занимался сбором разведданных о военных Израиля в приграничной зоне.

3 ноября истребители израильских ВВС нанесли удар по мосту в горном районе Джебель-Акрум, который связывал пограничные с Сирией регионы Аккар и Хермель на севере Ливана. Отмечается, что эта атака была предпринята в ходе воздушного рейда на населенные пункты, которые находились поблизости от пограничных переходов в соседнюю Сирию.

Ранее в ХАМАС заявили, что открыты для сделки с Израилем.

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