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СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе после массированной атаки БПЛА

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Одессе после атаки дронов

На Украине произошли сильные взрывы в Одессе. Об этом написала «Страна.ua».

Глава областной военной администрации города Олег Кипер утверждает, что город атакуют БПЛА Shahed, работает система ПВО (противовоздушной обороны).

Газета со ссылкой на местные паблики сообщила, что в городе произошла серия взрывов, а также опубликовала несколько видео последствий массированной атаки беспилотников.

Вечером 8 ноября взрыв на фоне воздушной тревоги произошел в украинском Николаеве. Информации о повреждении объектов инфраструктуры мэр города не сообщил. При таких же обстоятельствах произошли взрывы в городе Сумы на северо-востоке Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С того момента российские войска регулярно бьют по военным объектам, расположенным в украинских городах.

Ранее бойцы «Ахмата» победили украинскую «Бабу-Ягу» в дуэли операторов дронов.

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