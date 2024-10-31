Немаркированные вызовы назвали причиной потери 236 млрд рублей бизнесом России

Российские компании теряют более 236 млрд рублей в год из-за неэффективных телефонных коммуникаций. Об этом свидетельствуют данные исследования «КиберЩит: Экономика безопасности бизнеса и граждан в мире цифровых коммуникаций» Института экономики роста им. П.А. Столыпина.

Специалисты института выяснили, что звонки с незнакомых номеров вызывают у клиентов недоверие, и они все чаще их игнорируют. Так, в связи с отсутствием маркировки операторы бизнеса, работающего через телефонные коммуникации, теряют до половины своего времени из-за звонков, на которые пользователи не отвечают. Согласно исследованию, около 50% телемаркетинговых вызовов остаются без ответа именно из-за настороженности клиентов к звонкам с неизвестных номеров.

Как отметил исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко, рынку телекома необходимы решения, которые будут выгодны всем сторонам. По его мнению, таким решением могут стать сервисы маркировки входящих звонков.

В свою очередь, заместитель генерального директора «Вымпелкома» Максим Зайков рассказал, что сервис билайна «Этикетка», позволяющий компаниям и брендам подписывать свои звонки, уже доказал свою эффективность.

«Клиенты сами решают, отвечать ли на звонок, и это помогает повысить доверие к коммуникациям», — отметил он.

Зайков уточнил, что на данный момент сервисом пользуется более 1500 юрлиц, а с его помощью было промаркировано свыше 250 млн звонков. Он уточнил, что для абонентов сервис бесплатный, а для компаний и брендов — платный.

«Наша задача как оператора обеспечить защиту и нести ответственность за каждый такой подписанный звонок, гарантируя, что передаваемая информация верна. Но выстроить комплексную защиту от спама и мошенничества для всего российского рынка можно, только объединив усилия операторов и крупных игроков рынка», — заключил Зайков.