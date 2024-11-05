Почему муж-домохозяин и жена-добытчица теперь не прогрессивно

Все больше мужчин не хотят работать и мечтают стать домохозяевами. Все меньше женщин готовы отказаться от карьеры и ограничить себя лишь кухней и детской. Модель семьи меняется. И так стремительно, что сознание не успевает адаптироваться к новым трендам. Порой в них вообще невозможно поверить. Но результаты исследований неумолимы: они раз за разом показывают, что все в мире перевернулось и перемешалось.

Вот свежая статистика от SuperJob. В нашей стране уволиться и заняться домом мечтают до трети мужчин. Чаще всего такое желание посещает тех, кто зарабатывает меньше жены — таких 31%. Реже всего о карьере домохозяина думают мужчины, зарабатывающие больше супруги, — но и их 21%. В семьях, где доход супругов примерно одинаков, променять офис на домашнюю рутину предпочли бы 28% наших рыцарей. А особенно тревожно за союзы, в которых не работают дамы, потому что каждому четвертому мужчине в них страх как надоела роль единственного добытчика, они хотели бы поменяться со своей половиной местами.

В женских ответах выявляются противоположные закономерности. Зарабатывающих больше своих мужей гораздо чаще обуревает желание перестать вкалывать — таких 30%. 29% женщин хотели бы поменяться ролями со своими безработными мужьями. В парах, где заработок мужчины выше, осесть дома хотели бы 27% женщин. Хотели бы, но, как правило, не могут себе позволить, потому что даже если зарплата мужа больше, чем у жены, ее все равно не хватит на семью. А вот в парах, где и мужчина может в одиночку обеспечить всех домочадцев, и сама женщина зарабатывает прилично, процент потенциальных домохозяек самый низкий — от 12% до 18% . Этот парадокс социологи SuperJob выявили в аналогичных опросах 2020-го и 2023 годов.

Безусловно, очень интересно. Но все эти признания — это ведь только мечты. Да, понятно, что грезы эти отображают настроения наших сограждан. А настроение не работать скучную работу (а большинство занято чем-то ну очень ординарным и нудным) вполне понятно. Но гораздо любопытнее цифры, иллюстрирующие уже свершившуюся действительность. По некоторым данным, в России сейчас от 15 до 20% семейных мужчин не работают и занимаются домом. Это пока меньше, чем в скандинавских странах, где доля домохозяев достигает 30%, но существенно выше, чем в США, где процент домашних котиков, ой, простите, мужчин на хозяйстве не превышает 7%.

Любопытна также динамика. Еще четыре года назад семей, где единственным кормильцем была жена, насчитывалось в России 13% — налицо тенденция к росту. А что с обратными примерами? Число союзов, в которых семью полностью обеспечивал муж, в 2019 году не превышало 17%. Новых точных сведений нет, но по косвенным данным о числе всех полных семей и количестве домохозяек вообще можно очень приблизительно определить процент пар, где муж единственный кормилец, в 12-13%.

Впрочем, все эти цифры довольно абстрактны, статистика в таких делах всегда очень подвижна: сегодня ты работаешь за двоих, а завтра тебя сократили, и вот вроде как иждивенец. Непонятно также, как и кого считают. Женщина, ушедшая в отпуск по уходу за младенцем, — домохозяйка или временно нетрудоспособная? А безработный мужчина всегда ли может гордо назвать себя домохозяином? Или он обычный диванный пассажир, все достижения которого сводятся к умению заказать пиццу через приложение?

А статистика подвижна, потому что и в мире нашем все крайне неустойчиво. И те, кто все еще верит, что в этом бурлящем хаосе можно раз и навсегда выбрать себе какую-то роль, четко распределить обязанности в паре, тот сегодня наиболее уязвим. Выигрывают те, кто способен совмещать все и вся, кто не выбирает между домом, детьми и работой, а стремится к балансу. Если же говорить о семье, которая выглядит сегодня наиболее жизнеспособной, то это союз двух таких универсалов.

Так называемые «традиционные» семьи, где мужчина про мамонта, а женщина про пироги, в зоне риска. Редкий мужчина сегодня может в одиночку закрывать все финансовые потребности семьи — об этом нам красноречиво говорит статистика зарплат. А если кому и повезло оказаться наверху социально-экономической пирамиды, то это ведь может быть только на время. А скинут царя горы — и как там будут выживать его подопечные?

Но под угрозой и все эти псевдопрогрессивные семьи, где муж исключительно на хозяйстве, а жена вся из себя акула капитализма. Ведь и на акулу может отыскаться свой кашалот. И как быть тогда осиротевшему травоядному мужу?

И ладно бы если б на семьи обрушивались только внешние обстоятельства. Двое ведь и сами с собой рискуют вступить в схватку. Когда функции людей в паре становятся слишком различными — им все сложнее понять друг друга. Классика: женщина думает, что мужчина никогда не поймет, каково это возиться с ребенком, умирать от страха за эту кроху, не спать ночами, терять здоровье, прощаться с карьерными перспективами, а мужчина злится, что он вывозит в одно лицо обеспечение троих, потому что это вам не горшки с пеленками. Было бы неплохо этим двоим иногда подменять друг друга. Вот только планировать такое нужно заранее. Возможность для маневра создают у обоих гибкие графики, возможность дистанционки или полный фриланс, наличие сбережений, владение на базовом уровне кулинарными навыками и понимание устройства домашнего быта. А если универсальный солдат кто-то один, то опять-таки семья эта с большой долей вероятности обречена на поражение.

Ближайшее будущее, по всей видимости, за эгалитарными семьями, где нет строгого разделения ролей хоть с привязкой к гендеру, хоть — к дешевому прогрессизму. Распределение это всегда ситуативно, временно, или его вовсе нет. Будущее за такими семьями, в которых никто никого не содержит (если речь не о детях) и никто не бытовой инвалид. За такими семьями, в которых все, наоборот, мастера на все руки: люди вместе копят на декрет и по очереди варят этот чертов борщ (если он вообще кому-нибудь нужен). Осознавать это, может быть, не очень приятно, осуществлять на практике — тем более, потому что сложно, нервно и неохота. Но что поделать, нынешняя действительность ставит нас в такие условия.

Каждый должен быть готов подхватить другого, не снимая окончательно с себя своего. А для этого нужно уметь делать все, как будто бы сражаться против всего мира предстоит в одиночку. Это кажется несправедливым, это бесит, но если попытаться соскочить, жизнь все равно заставит. И осваивать эту науку придется-таки одному. Многие, очень многие проходят сегодня этот квест. Что ж, может, кому-то так и правда легче, не так обидно, что ли. А может быть, одному все-таки хуже, но понимание этого приходит порой сильно позже.

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