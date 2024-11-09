Россию за сутки атаковали 19 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки ликвидировали над российской территорией 19 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, прошлой ночью средства ПВО сбили 17 дронов ВСУ. По шесть над Воронежской и Саратовской областями, еще четыре — над Белгородской областью и один — в Брянской области. Кроме того, в течение получаса с 18:00 над Белгородской областью уничтожили два дрона самолетного типа.

Сегодня около двенадцати ночи на территории Курской области объявили режим опасности атаки беспилотников. Днем 8 ноября в регионе была ракетная опасность. Жителей попросили укрыться дома в помещениях без окон со сплошными стенами или спрятаться на улице в подходящем укрытии. Режим ракетной опасности действовал менее 10 минут. Через час губернатор написал, что над областью сбили украинскую ракету.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.