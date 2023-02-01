На Украине начались массовые обыски. Пришли к Коломойскому и Авакову

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что еще не все кадровые решения приняты, на Украине начались обыски у чиновников и бизнесменов. Так, правоохранители пришли к экс-министру МВД Украины Арсену Авакову, миллиардеру Игорю Коломойскому, чиновникам Минобороны и киевской налоговой службы. Расследуются несколько дел, не связанных между собой, — о хищениях в нефтяных компаниях, крушении вертолета, взяточничестве и сотрудничестве с ДНР и Россией.

На Украине проходит серия обысков у чиновников и бизнесменов, против которых возбуждены уголовные дела. Это подтвердил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, планируется увольнение всего руководства украинской таможни.

«Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к изменениям, то государство само придет и поможет им измениться», – предупредил он.

Незадолго до сообщений об обысках президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «определенное «кадровое затишье» не означает, что все необходимые шаги уже сделаны».

«Будут решения. Тем в системе, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит сидеть в креслах», – подчеркнул лидер Украины.

Обыски по делу о махинациях в «Укртатнафте»

К основателю украинской финансово-промышленной группы «Приват» Игорю Коломойскому нагрянули правоохранители. Коломойский в этот момент был дома, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники.

close 100% СБУ/Телеграм-канал «Политика Страны»

Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) проводили обыски в связи с делом о растрате «по махинациям» в крупнейших на Украине нефтедобывающей компании «Укртатнафте» и нефтеперерабатывающей компании «Укрнафте». Правоохранители расследовали растрату на 40 млрд гривен (чуть более $1 млрд) и уклонение от уплаты таможенных платежей.

После обысков СБУ сообщила о раскрытии уголовного дела. «Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, добытых преступным путем», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным следствия, в рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности.

«По результатам следственных действий топ-менеджменту ПАО «Укртатнафта» объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений», – подчеркнули в СБУ. Имена подозреваемых не сообщаются.

Это не первые обыски у Коломойского, связанные с делом по «Укрнафте». Осенью прошлого года к нему наведывались сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщало ZN.ua. Издание писало, что у бизнесмена изъяли документы и гаджет.

Отмечалось, что уголовное дело возбуждено в связи с завладением имуществом и средствами нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» более чем на 13 млрд грн (более $350 млн).

По данным издания, бизнесмен не был ни подозреваемым, ни обвиняемым. Но в деле фигурировали несколько топ-менеджеров «Укрнафты», совладельцем которой являлся Коломойский. Они, по версии следствия, «незаконно поставили в пользу коммерческих предприятий нефть общей стоимостью более 10 млрд грн» без оплаты в полном объеме.

В 2021 году украинский Forbes включил Коломойского, состояние которого оценивалось в $1,8 млрд, в четверку богатейших людей Украины. Но в декабре 2022 года издание снизило эту оценку до $850 млн из-за того, что Киев принудительно изъял в пользу государства компании «Укрнафта» и принадлежавшую ему с партнерами «Укртатнафта».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что изъятые активы приобрели статус военного имущества и переданы в управление Минобороны Украины.

Обыск по делу об авиакатастрофе

У экс-главы МВД Украины Арсена Авакова также прошли обыски — по делу об авиакатастрофе в Броварах. Утром 18 января вертолет Super Puma разбился возле детского сада и жилой застройки. Погибли 14 человек, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

«Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего [не нашли]. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию», – заявил Аваков украинскому изданию «Страна.ua».

Вертолет купили у Франции в середине июля 2019 года, когда Аваков был министром внутренних дел. МВД Украины и корпорация Airbus Helicopters подписали соглашение о «поставках 55 вертолетов для полиции, Нацгвардии, пограничников и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям».

Официальные причины аварии пока не названы, возбуждено уголовное дело. Зеленский поручил Службе безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией выяснить все обстоятельства трагедии.

ТАСС отмечает со ссылкой на СМИ, что сумма покупки составила €555 млн, почти половину из этих вертолетов составили машины с 50-процентным износом. Сообщалось, что вертолеты приобретались за счет кредита в €475 млн от Франции. По крайней мере 15% от объема контракта оплачивались напрямую из украинского бюджета.

Другие обыски

– у нардепа и крупного бизнесмена-застройщика Вадима Столара. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, Столара подозревают в «финансировании терроризма». В январе бизнесмен вернулся на Украину впервые после начала спецоперации. После этого ему запретили выезд из страны.

– у руководства Киевской налоговой инспекции. В частности, следователи пришли к и.о. начальника ведомства Оксане Датий. Расследование идет по незаконному возмещению НДС из госбюджета на сумму более 30 млрд гривен. Во время обыска правоохранители обнаружили «список желаний» чиновницы. В их числе – сумочка Hermes, часы Breguet, поездка в Лондон, на Мальдивы, а также соболиная шуба и «заработать миллион долларов», пишет «Страна.ua». Издание отмечает, что некоторые желания у Датий сбылись: часы, например, у нее есть.

– у некоторых чиновников из Минобороны Украины. Источники «Страны.ua» сообщили, что обыски проходят у экс-директора Департамента госзакупок МО Богдана Хмельницкого. Речь, в частности, идет о покупке некачественных бронежилетов на 123 млн гривен. Хмельницкий в статусе подозреваемого.

Помимо этого, было предъявлено новое обвинение экс-руководителю компании «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву. Его заподозрили в содействии ДНР. Следствие считает, что в декабре 2017 года Богуслаев «организовал работу Снежнянского машиностроительного завода ПАО «Мотор Сич» на временно оккупированной территории в городе Снежное», говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.

С ноября он находится под арестом по другому обвинению – в коллаборационизме, якобы он «действовал в сговоре» с представителями «Ростеха». В российской госкорпорации заявили, что «Ростех» перешел на импортозамещение и не сотрудничает с украинским бизнесменом.