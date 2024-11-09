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В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

На территории Тульской области объявили режим опасности атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба министерства по региональной безопасности в своем Telegram-канале.

Власти призвали местных жителей проявить бдительность, а также напомнили телефоны экстренных служб.

В прошлый раз министерство сообщило о таком режиме 1 ноября. Тогда он продолжался около 1,5 часов.

В ночь на 9 ноября в Курской области тоже объявили опасность атаки беспилотников. Жителей попросили укрыться дома в помещениях без окон со сплошными стенами или спрятаться на улице в подходящем укрытии. Режим ракетной опасности действовал менее 10 минут. Через час губернатор написал, что над областью сбили украинскую ракету. Опасность атаки дронов в регионе также объявлялась прошлой ночью: режим действовал с 1:11 до 6:02.

Ранее жители Курской области пострадали при спасении односельчан от дронов ВСУ.

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