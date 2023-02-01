Нетаньяху рассматривает поставки Киеву систем «Железный купол»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «рассматривает» возможность отправить Киеву систему ПРО «Железный купол». При этом он подчеркнул, что не хочет вступать в противостояние с Россией – и никто в Израиле этого не хочет. Украина несколько раз просила Израиль отправить ей ПРО, но каждый раз получала отказ. При этом Иерусалим поставляет Киеву гуманитарную помощь и медицинское оборудование.

Возможность поставок Украине системы противоракетной обороны «Железный купол» рассматривает руководство Израиля. Об этом в интервью телеканалу CNN сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Я определенно это рассматриваю», — сказал политик.

Нетаньяху добавил, что готов выступить в роли посредника на российско-украинских переговорах, «если его попросят». При этом премьер Израиля подчеркнул, что ни у него, ни у кого-либо еще в стране нет желания «влезать в противостояние с Россией».

«У меня нет желания вступать в новую российско-израильскую военную конфронтацию. И никто не хочет», — отметил Биньямин Нетаньяху.

Политик добавил, что из Израиля на Украину отправляли боеприпасы – однако эти снаряды находились на военных складах США, и решение принимал Вашингтон.

Глава израильского кабинета министров также указал, что отношения России и Израиля имеют весьма непростой характер. Необходимо учитывать, добавил Нетаньяху, что военные двух стран регулярно контактируют – а боевые самолеты РФ и Израиля «пролетают мимо друг друга на расстоянии плевка». Премьер-министр напомнил, что российский военный контингент по-прежнему дислоцирован в соседней с Израилем Сирии.

«Израилю необходима свобода действия в воздухе. И эта свобода действия может привести нас к конфронтации с российскими пилотами. Я предпочитаю, чтобы этого не случилось», — резюмировал он.

Нет в наличии

Власти Украины неоднократно призывали Израиль передать системы ПРО «Железный купол» — для защиты от российских ракетных ударов. В Израиле пока официально не подтверждали свою готовность передать Киеву хотя бы один комплект.

К тому же Израиль просто не имеет в наличии лишних «Железных куполов». Киев может получить израильское ПРО только напрямую от производителя, то есть это – как минимум вопрос нескольких месяцев.

В состав «Железного купола» входят многофункциональная радиолокационная станция EL/M-2084, центр управления огнем и три пусковые установки, каждая с 20 зенитными управляемыми ракетами типа «Тамир». Масса ракеты — всего 90 кг (большего для поражения обрезков труб, представляющих собой нечто вроде ракет «Кассам», и не требуется). Система наведения ЗУР «Тамир» – активная радиолокационная головка самонаведения.

Масштабы зоны поражения «Железного купола»: дальняя граница – порядка 40 км, верхняя граница — 10 км.

В ноябре тогдашний министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что у его страны нет производственных мощностей, чтобы обеспечить поставки Украине систем ПРО. Он подчеркнул, что Израиль поставляет Украине гуманитарную помощь и медицинское оборудование, но не готов направлять Киеву оружие.

«У Израиля нет производственных мощностей, чтобы снабдить Украину системами противоракетной обороны», — сказал Бени Ганц.

По его словам, даже если правительство страны примет решение изменить свою политику, то нельзя «опустошать наши запасы систем ПВО». Он также добавил, что Израиль ежедневно ищет способы расширения невоенной помощи Украине.

Устойчивое желание

В конце октября бывший тогда премьер-министром Израиля Яир Лапид объяснил отказ оказывать военную помощь Украине нежеланием «переходить границы». Об этом сообщает NEWSru.co.il.

«Это [отправка «Железного купола» Киеву] некий переход границ, переход, который по многим причинам, мне кажется неверным. Я говорю о серии доводов, имеющих значение для нашей национальной безопасности. Я не буду вдаваться в детали, но такая политика мне кажется правильной. Это не отменяет наших обязательств по оказанию поддержки Украине и принципу ее территориальной целостности», — сказал Лапид.

Он добавил, что Израиль — единственная страна, которая направила на Украину полевой госпиталь, а также продолжает поставлять гуманитарную помощь.

Незадолго до этого министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Тель-Авив не будет поставлять Киеву вооружения «по ряду оперативных соображений».

18 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в этот день Киев официально попросит Израиль о поставках систем противовоздушной обороны.

«Сегодня Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество для получения Украиной соответствующих технологий», — сказал дипломат.

18 октября также стало известно, что Израиль отклонил запрос Украины на прямые телефонные переговоры министров обороны двух стран – Алексея Резникова и Бени Ганца. По данным газеты Haaretz, последний их разговор прошел в апреле и с тех пор переносился пять раз. Телефонный разговор должен был состояться 17 октября, но израильская сторона снова отменила их — за несколько часов до начала.

1 июня президент Украины Владимир Зеленский пообещал создать для страны систему противовоздушной обороны «крепче, чем тактическая система ПРО «Железный купол» в Израиле». В течение осени российские войска стали регулярно обстреливать военные цели и объекты инфраструктуры, расположенные на Украине, сообщало Минобороны РФ.