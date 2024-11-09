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Владелец белки-блогера Пинат допустил, что она помогла Трампу выиграть выборы

Хозяин убитой властями Нью-Йорка белки допустил, что та помогла Трампу выиграть

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peanut_the_squirrel12/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Владелец усыпленной властями Нью-Йорка белки Пинат Марк Лонго допустил, что ее смерть помогла победить Дональду Трампу на президентских выборах. Об этом пишет The New York Post.

Белка Пинат была звездой соцсетей. Число подписчиков ее аккаунта Peanut the Squirrel составляет почти 1 млн человек. Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк изъял у хозяев белку Пинат вместе с енотом Фредом, при этом в ходе проверки белка укусила одного из служащих ведомства. В конце октября питомцев усыпили из-за угрозы бешенства.

«Возможно, Пинат сыграл свою роль в его (Трампа. — «Газета.Ru») победе... Я никогда не узнаю об этом, но я хотел бы сохранить в себе частичку знания о том, что Пинат мог что-то изменить», — сказал Лонго.

Он поздравил Трампа с победой и пригласил в свой приют для животных, где жили белка и енот.

В защиту зверька выступил предприниматель Илон Маск, заявивший, что правительство не должно иметь права врываться в личный дом и распоряжаться судьбами домашних животных.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее эрмитажные коты попали в популярную настольную игру.

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Выборы в США - 2024
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