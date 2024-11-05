Чудеса Ставрополья: 10 причин посетить этот край

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Ставрополь расположен на 45-й параллели, равноудаленно от экватора и Северного полюса. В честь этого факта в городе назвали одну из главных улиц. Согласно местной легенде, все желания, загаданные на перекрестке улиц 45 Параллели и Пирогова в лунную ночь, сбываются.

Город был основан в 1777 году как крепость Азово-Моздокской линии. Он получил свое имя от греческих слов «город» и «крест». Существует предание, что создание города благословил известный российский полководец Александр Суворов. Он бывал здесь, и даже встречал 1779 год в Ставропольской крепости.

Территория Ставрополья по размеру сопоставима с Ирландией, она граничит с множеством регионов России. Край славится богатым природным и историческим наследием. Через его территории также проходили два ответвления Великого Шелкового пути. Один из них проходил через Маджары — ныне Буденновск. Во времена Золотой Орды этот город был важной торговой точкой с собственными монетами и водопроводом. Маджары могли сравниться по красоте с Бухарой и Самаркандом.