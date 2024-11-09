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В России возросла популярность гибридных автомобилей

«Известия»: в России спрос на автомобили-гибриды вырос на 38%

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Jizzakh Auto

В России за год спрос на гибридные автомобили увеличился более чем на треть. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает газета «Известия».

Автомобили с гибридной установкой, то есть с бензиновым и электродвигателем, в нынешнем году стали популярнее на 38%. В этом сегменте 93% занимают автомобили, сделанные в Китае. На рынке гибридов лидируют внедорожники — ими интересуются 84% покупателей. Второе место занимают минивэны, чья доля по сравнению с 2023 годом уменьшилась на 7%.

Самыми популярными гибридными машинами в России являются Lixiang L6, Lixiang L7, Lixiang L9, Tank 500, Voyah Free и Voyah Dream.

По данным экспертов, интерес российских автомобилистов к новым гибридам из Китая стремительно растет. Особенно велик спрос на марку Lixiang. Так, популярность автомобиля увеличилась в 5,2 раза.

В октябре сообщалось, что внедорожник Lexus LX впервые стал гибридом.

Ранее были названы 10 проблем гибридных авто в России.

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