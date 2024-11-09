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Иранскую студентку, раздевшуюся в знак протеста, отправили на принудительное лечение

В Иране раздевшуюся в знак протеста студентку отправили в психбольницу

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chelseahartisme/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Иранскую студентку Аху Дарьяи, которая разделась в знак протеста против ношения хиджаба, отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, сообщает IranWire. По словам министра науки Ирана Хоссейна Симаи Саррафа, сейчас Дарьяи проходит лечение при поддержке своей семьи.

По данным из независимых источников, ранее у студентки не было никаких проблем с психикой. Несмотря на это, по их информации, Дарьяи подвергают лечению сильнодействующими препаратами.

3 ноября сообщалось, что студентка Исламского университета Азад в Тегеране сняла одежду и прошлась по кампусу, протестуя против ношения хиджаба. Недавно девушка подверглась притеснениям за неправильное ношение хиджаба со стороны членов военизированного формирования «Басидж». Тогда с нее сорвали платок и одежду.

В Иране регулярно возникают скандалы, вызванные конфликтами и спорами из-за ношения хиджабов. В прошлом году местным актрисам, отказавшимся носить хиджаб, официально запретили сниматься в кино.

Ранее в Иране предложили наказывать тех, кто высмеивает необходимость ношения хиджаба.

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