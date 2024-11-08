Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и президент США Джо Байден во время встречи, февраль 2022 года

У него на столе папка «Украина погибнет»: Кулеба — о встрече с Байденом незадолго до СВО Кулеба: перед началом СВО на столе у Байдена были документы о поражении Украины

США заранее ждали поражения Украины в конфликте с Россией, заявил экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Более того, западные союзники Киева ничего не сделали, чтобы предотвратить столкновение, и заранее не укрепили Украину, как могли бы. Теперь же Запад не знает, «что делать с Россией», — не хочет ни ее победы, ни слишком сильного поражения. Москва же тем временем заручилась реальной поддержкой КНДР и добивается успехов, возмущен Кулеба. О чем еще рассказал бывший министр — в материале «Газеты.Ru».

Все американские аналитики перед началом столкновения России и Украины были уверены в проигрыше Киева и убеждали в этом президента США, заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому 24 каналу.

По словам политика, он почувствовал эти настроения во время встречи с американским лидером Джо Байденом за два дня до конфликта.

«Еще в [его] кабинете я понял две вещи. Первая — у него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет», — поделился Кулеба.

Экс-министр добавил, что от себя Байден искренне переживал за судьбу Украины. По мнению Кулебы, Киеву очень повезло с ним в качестве американского партнера.

«Это единственный президент США с 1991 года, для которого Украина была не просто точкой на карте, а точкой в его сердце. Он очень проникся нашей судьбой», — отметил экс-глава МИД.

Тем не менее Байден скорее рассчитывал, что украинские власти окажутся в изгнании и был готов работать «с тем, что останется от Украины». Однако сам Киев был настроен иначе.

«Так я и вышел [из кабинета Байдена] — понял, что уже все, все выводы сделаны, и поехал домой воевать за то, чтобы все аналитики США ошиблись в своих расчетах», — резюмировал Кулеба.

Чиновник уточнил, что США предупреждали Украину о будущем конфликте без подробностей. Сначала передали, что Москва уже приняла решение, потом, что столкновение будет широким, а не только в Донбассе. В то же время некоторые другие «партнеры» убеждали Киев, что военных действий не случится, а иная информация — это русофобия и нагнетание. Такая двойственность осложняла ситуацию для украинского правительства.

«Вы должны себе представить — вот сижу я перед вами, и сидит еще один человек, обоим вы доверяете, но я говорю, что будет война, а он говорит, что не будет войны. Вы просите объяснить, откуда эта информация. Один отвечает, что не может сказать все, но точно знает, что она будет. Другой человек говорит, что там все с россиянами проверили, мол, у них доверительные отношения... И здесь вам нужно принять решение. От вас зависит судьба страны», — описал сложность положения Киева Кулеба.

Столкновение было неизбежно

По оценкам бывшего министра, военное столкновение России и Украины можно было отсрочить, но не остановить.

«Я думаю, там уже нельзя было предотвратить. Можно было лишь отсрочить вторжение немного во времени, чтобы подготовиться лучше. Но партнеры, к сожалению, тогда не сделали почти ничего, чтобы реально нас усилить накануне вторжения», — упрекнул их Кулеба.

Он подчеркнул, что Киев заранее просил о превентивных санкциях и массовых поставках оружия. Однако на Западе отказали, сославшись на то, что «это будет эскалация».

«А что сделали партнеры, чтобы предотвратить эту войну?» — риторически поинтересовался бывший глава МИД.

Фундаментальная проблема Запада, на его взгляд, заключается в страхе перед Россией. Западные страны просто не знают, как им действовать.

«Они не очень хотят что-то серьезное с ней делать. Запад хочет, чтобы Украина победила, но при этом, чтобы Россия слишком сильно не проиграла. Все 2,5 года войны такой абсолютно очевидный тренд... Не дай бог Россия подумает, что мы хотим ее уничтожить. Пока они руководствуются этим страхом — у них не будет четкой стратегии», — сказал Кулеба.

Запад демонстрирует слабость и в вопросе предполагаемой отправки северокорейских военных на помощь России, полагает Кулеба (в РФ и КНДР такое сотрудничество не подтверждали). Союзники Киева ограничились тем, что «пожурили» северокорейских послов, что только «вызывает улыбку в Кремле».

По факту, если очень прямолинейно говорить, то у нас ситуация, когда у России есть друзья, которые способны прислать свои войска, чтобы уничтожить Украину, а у нас нет друзей, способных даже прислать нам все ракеты и оружие, которое нам нужно, чтобы защитить себя от [президента РФ Владимира] Путина. Дмитрий Кулеба бывший глава МИД Украины

Он также признал, что России удается добиваться успехов, несмотря на собственные боевые или имиджевые потери. Реальное положение дел показывают сводки с фронта.

«Мы можем сколько угодно троллить [главу российского МИД Сергея] Лаврова и российских генералов, которые имеют забавный вид, но потом читаешь новости с фронта и понимаешь, что российская система работает», — резюмировал он.