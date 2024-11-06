Почему набожные американцы не могли выбрать бездетную защитницу трансгендеров

Победу Трампа многие наши эксперты ошибочно оценили как торжество антимилитаристской линии. Кто-то даже утверждает, будто американцы «устали поддерживать Украину».

Бросьте. Первое: американцы вообще внешней политике уделяют малое значение. Имею в виду рядовых обывателей. Я в Штатах была, американцев знала и вне Америки: у этого народа есть много своих плюсов, но есть и большой минус ​​— они крайне нелюбопытны относительно всего, что происходит за пределами их страны. Для любопытства нет и повода: американцам внушили, что мировую политику выстраивают они, так что на события на Земле они смотрят как на плод внутриполитической своей деятельности. Взгляд американцев направлен исключительно внутрь США, никакие важные решения с оглядкой на внешнеполитический курс Вашингтона они не принимают.

Во-вторых, внешнеполитические позиции Трампа и Харрис не сильно различаются. Я бы даже сказала, что Трамп представляет более агрессивные традиции взаимоотношений с Россией. Республиканцы всегда настроены к России менее благосклонно, чем демократы. Напомню, что пока никто из президентов-демократов со времен Кеннеди не говорил, что готов нанести по России ядерный удар. А Трамп на предвыборной финальной гонке сказал, будто бы лично пообещал Владимиру Путину уничтожить Москву. Ясно, что это было высказывание для внутреннего американского потребителя, потому что вне США никто такого разговора не помнит, даже сам Путин.

Это я к чему: уж конечно, не из-за вопроса Украины проиграла Харрис. И не из-за поддержки Израиля. Напомню, что президент Трамп первым из глав США признал Иерусалим израильским городом и даже столицей. А военные базы в арабских странах пооткрывали, соглашение с Иорданией об использовании ее воздушного пространства США заключили при республиканцах Бушах.

Ни при чем внешняя политика.

На мой взгляд, Харрис проиграла, потому что американцы просто устали от попыток нормализации разного рода отклонений, безумия и девиантного поведения.

Понимаете, какое дело? Американцы — страшные традиционалисты. Если бы у нас вспыхнуло такое безумие с пятьюдесятью шестью гендерами, транс-вечеринками в детских садах и генералами-трансгендерами, мы бы пережили подобное испытание легче американцев. Я понимаю, как это провокационно звучит, ведь в России же традиционные ценности, православие и прочее.

Но поймите, у нашей страны за спиной 70 лет государственного атеизма. У нас первых началось приближение женщин к равенству. Избирательное право, декрет, ясли, молочная кухня — все это у нас было дольше, чем у них. Женщина в космосе, женщина-молотобоец, футбол вместо церкви.

Уверяю вас, люди в России менее традиционны, чем жители США. У Америки до насаждения диктатуры сексуальных меньшинств, а я называю это именно диктатурой меньшинств, необольшевизмом… так вот, до того, как все это поднялось с илистого дна и начало определять быт американцев, геи вообще были загнаны в Штатах в андеграунд.

Американцы, уверяю вас, в шоке от того, что у них происходит последние 20 лет. И в ужасе от событий минувшего десятилетия. Мало того, что они не видели никогда такого раньше, они сами по себе очень традиционны, набожны.

Смотрите, на старте всей этой вакханалии с меньшинствами 37% американцев каждые выходные ходили в церковь. 60% жителей страны обязательно посещали церковь на Рождество и Пасху. Для сравнения, в 2020 году всего 1,75% россиян посетили рождественские богослужения. Мы — светская страна. Что бы ни пытались у нас придумать.

Американцы не такие. Они ходят в церковь, молятся. Они сдержанно одеваются. Они разводятся едва ли не в два раза реже, чем мы. Рожают больше, чем мы.

Американцы — огромные традиционалисты. Их национальный герой — брутальный ковбой на коне, руками скручивающий быку рога. Главный персонаж их фильмов и песен — грубый дальнобойщик с пивом и монтировкой, который сам чинит дома водопровод и спит в ботинках.

Американская женщина — это пинап и домашние пирожки. Американки вышли работать значительно позже нас и жительниц Европы, у них меньший опыт самообеспечения. Достаточно напомнить, что в США всего пара процентов работниц трудоустроены в компаниях, которые предоставляют оплачиваемый декретный отпуск хотя бы шесть недель. Нет декретных! Родила, договорилась, чтобы тебя на месяц подменили, — и на работу. Матери-одиночки там есть преимущественно среди маргиналов, которые не ходят на работу.

Итак, это традиционная страна с совершенно традиционными ценностями, с культурой похода в церковь. И вот на таких-то бедолаг обрушились детские гей-парады, гормональная смена пола в школе, уроки секс-просвета от трансгендеров в садах. Конечно, они недовольны. И весь кабинет Зеленского для проигрыша Харрис сделал меньше, чем один сумасшедший мужик-транс, который попал на видео, когда рвался в провинциальном торговом центре в женский туалет, где в это время находилась маленькая дочь типичного американца, этакого водителя трака в ковбойской шляпе, с пивным брюшком. Вступивший в схватку с огромным трансом отец маленькой девочки, вынужденный защищать ее безопасность в туалете от мужика, которому демократы позволили в этот туалет пройти, — вот он, американский современный герой.

Им нет дела до Украины или Израиля и не будет, если США официально не отправят туда войска. А вот в туалет они ходят каждый день, извините. В школах их дети каждый день находятся под наблюдением гендерных психологов, которые в ряде штатов уже могут без информирования родителей назначить ребенку гормональные блокаторы полового созревания. Есть прецеденты, когда ребенок уже освобождался от занятий в школе, потому что ощутил себя котом или собакой.

Американцы голосуют против всего этого. Демократы попытались их обмануть, повторно разыграв карту Обамы, то есть привлекая голоса цветных: латиноамериканцев, чернокожих, ведь Харрис родилась в семье чернокожего и индианки. Явно хотели подкупить национальные меньшинства. И вдруг — шок! Цветные проголосовали за Трампа! Насчет чернокожих я данных не видела, а латиноамериканцы выбрали Трампа.

Знаете, почему? Потому что латиносы, да и чернокожие тоже — еще более консервативны и религиозны. Это основные прихожане американских церквей. Живут они традиционными семьями, тяготеют к патриархальности. Им в принципе не нужен весь этот разгул самоопределения и нормализации ментального нездоровья, а тут еще — женщина. Да еще бездетная. В день, когда выдвинули Харрис, я написала у себя в блоге: бездетная женщина не имеет возможности избраться в США. Такая психология.

Помимо традиционализма, американцы еще и очень работящая нация. Ну реально жизнь там тяжелая, работают они много, в основном у них 5–10 дней в год отпуска. Что для них женщина без детей? Слабачка! Не смогла совмещать заботу о доме с карьерой. У американок нет декретных отпусков, они рожают без отрыва от работы. Серьезно. С детьми три года сидят самые богатые. Или самые бедные, которые живут в вагончике и питаются на пособия — короче, кому не надо ходить на работу.

Не удивлюсь, если число женских голосов за Харрис было даже меньше, чем мужских. Логика простая: «Я рожала и через две недели вышла разносить эти долбаные бургеры, а ты на прокурорской зарплате не смогла найти время родить».

К тому же у традиционалистов женщина без материнского инстинкта вызывает недоверие: здорова ли она психически и психологически. По их мнению, женщина, которая не родила из-за бездетности, — это кладезь слез и комплексов, а не родившая по собственному решению — носительница отклонений.

Демократы совершили большую ошибку: в рамках предвыборной кампании тех, кто призывал не голосовать за Харрис из-за ее бездетности, называли мерзкими хамами, а довод о том, что не родившая женщина не вызывает доверия, — мерзкой чушью. Ну и получили.

В России — возьмем для примера двух известных Валентин — Терешкова, допустим, или Матвиенко, или любая другая деятельная женщина. Причем, заметьте, я привожу в пример женщин, которые родили детей. Терешковой полет в космос и служба в отряде космонавтов не помешали стать матерью. У нас бы, в принципе, могли выбрать женщину-президента. В Америке даже Терешковой было бы сложно. Общество более традиционное. А уж если женщина сражается за голоса латиносов и чернокожих, то там точно дело будет швах: они патриархальны.

Республиканка бы, на мой взгляд, могла выиграть выборы, если бы это была какая-нибудь Бри Ван де Камп, как в «Отчаянных домохозяйках»: сдержанная холодная красавица, жена ковбоя, которая печет на своей кухне в промышленных масштабах пироги. Кстати, в сериале Бри как раз и добилась политической карьеры.

Чтобы женщине выиграть в Штатах выборы, ей надо выходить и говорить: «Я сделаю нашу страну вновь пригодной для того, чтобы в ней рождались настоящие мужчины, а не вот это все», — и показывать презрительным широким жестом на фотографии участников гей-парадов.

Выйти цветной женщине к цветным и сказать: «Голосуйте за меня, я сделаю наше общество еще более разнообразным, в нем будет уже сто полов, мы доведем процент меньшинств в органах власти до половины, люди с ментальными расстройствами получат равный с нами почет, уважение и доступ к госдолжностям, а страной будут управлять бездетные женщины», — ну, это провальный вариант.

Когда выдвигали Харрис, приводили в пример успех Клинтон, которая почти смогла победить. Вот только у Клинтон есть ребенок, она большую часть отдала мужу, американцы знали ее самоотверженной домохозяйкой, которая на весь мир проявила великодушие и простила измену. К тому же Клинтон обращалась к белым состоявшимся женщинам. А Харрис обратилась к цветным, которые много рожают и ходят в церковь. Что она могла им сказать?

Конечно, проиграла.

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