«Моцарт» уходит, «Вагнер» остается. Действующую на Украине американскую ЧВК переименуют

Американская ЧВК «Моцарт», которая принимает участие в конфликте на Украине, прекращает свою работу — об этом 1 февраля заявил руководитель компании Энди Милберн. При этом он указал, что «люди останутся» под новым названием. Личный состав «Моцарта», согласно открытым источникам, включает в себя всего около 30 человек и занимается в основном боевой подготовкой украинских войск, не участвуя в огневом контакте напрямую.

Американская частная военная компания «Моцарт», участвующая в конфликте на Украине, прекращает свою работу. Об этом в среду, 1 февраля, объявил глава ЧВК, ее основатель Энди Милберн.

«Сегодня был последний день группы Моцарта», — написал он в соцсетях.

При этом руководитель компании добавил, что речь идет о ликвидации ЧВК под названием «Моцарт», в то же время «люди останутся» под новым названием.

Как писала газета Telegraph, компания «Моцарт» ранее рассчитывала получить контракт от ВСУ на обучение военных и планировала проконсультироваться с властями США по поводу участия в конфликтах. Издание отмечало, что американская ЧВК, вероятно, не получит контракт.

Сообщалось и о конфликте между Милберном и финансовым директором Эндрю Бейном, обвинившем основателя компании в присвоении и растрате средств.

Возникновение ЧВК «Моцарт» связывают с большими потерями ВСУ, понесенными в ходе боевых столкновений. Утверждается, что набор новых призывников с крайне слабой военной подготовкой не дал возможности заменить выбитые профессиональные кадры, накопившие боевой опыт с 2014 года.

ЧВК «Моцарт» состоит из бывших американских военных, отслуживших в элитных и специальных подразделениях ВС США. Помимо американцев, ядром компании являются британские и швейцарские военные профессионалы. Ключевые требования к кандидатам на зачисление в штат компании «Моцарт» — тщательная проверка их личной биографии и согласие на участие в непосредственных боевых действиях.

Финансирование компании осуществляется состоятельными украинскими эмигрантами, живущими в западных странах.

Личный состав компании включает в себя всего около 30 человек и занимается в основном боевой подготовкой украинских войск, не участвуя в огневом контакте напрямую. Курсы боевой подготовки инструкторов «Моцарта» включают в себя различные элементы, начиная от снайперской стрельбы и заканчивая оказанием первой медицинской помощи.

Директор компании отрицает какую-либо причастность Пентагона к ее работе. Он также утверждает, что все члены его команды якобы «находятся в расстрельных списках» у руководства российской частной военной компании «Вагнер», созданной предпринимателем Евгением Пригожиным.

ЕС и ряд других стран ввели против ЧВК «Вагнер» санкции, обвинив группу в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в грубых нарушениях прав человека.

Напомним, что 29 января Пригожин объявил, что поселок Благодатное в ДНР под Соледаром перешел под контроль российских сил. «Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли Благодатное», — сообщил он.

При этом оказание военных услуг частными компаниями в России запрещено законом, а за участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны Уголовный кодекс РФ предусматривает до семи лет лишения свободы, за вербовку, обучение и финансирование наемника — до 15 лет.

В конце марта 2022 года фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект о ЧВК, согласно которому их деятельность допускается за границей РФ.

«Несмотря на сложную международную обстановку, в Российской Федерации частные военные и военно-охранные организации не имеют правового статуса», — констатировал лидер партии Сергей Миронов.

Однако законопроект не был поддержан правительством. 27 января 2023 года Миронов снова выступил с предложением легализовать деятельность частных военных компаний в России, пишет «Парламентская газета».