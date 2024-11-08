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«Все идет по плану»: группе «Гражданская оборона» — 40

Группе «Гражданская оборона» 8 ноября 2024 года исполнилось бы 40 лет

Группу «Гражданская оборона» основали 8 ноября 1984 года жители Омска Егор Летов (вокал, ударные, гитара) и Константин Рябинов (бас-гитара). Позднее к группе присоединился Андрей Бабенко (гитара). Коллектив исполнял композиции с уклоном в «гаражный» стиль, анархо-панк и психоделический рок.

Первые два альбома «Поганая молодежь» и «Оптимизм» музыкантам издать удалось не сразу — участников преследовал КГБ, в результате Рябинова (несмотря на проблемы с сердцем) отправили служить в армию, а Летова положили в психиатрическую больницу. Альбомы удалось выпустить только в 1988 году.

В 1987 году группа случайно попала на свой первый Новосибирский рок-фестиваль — их пригласили заменить группы «Звуки Му» и «АукцЫон». Публика была впечатлена выступлением. О группе вскоре узнали по всей стране.

С 1988 года на «Гражданскую оборону» обрушилась всесоюзная слава. С того времени состав группы постоянно меняется (всего в коллективе участвовали в общей сложности больше 30 человек), но неизменной оставалась фигура Летова. Активность коллектива то угасала (из-за пресыщения Летовым славой и скандалами с драками на концертах), то вновь возрождалась.

В 2004 году группа собирает 4000 человек в московских «Лужниках» и 3500 человек в петербургском «Юбилейном», едет с гастролями в Сан-Франциско, Нью-Йорк и Бостон. Композиции «Гражданской обороны» впервые ставят на «Нашем радио». Летов попадает на обложку номера американского музыкального журнала Billboard.

В 2008 году группа распалась по причине смерти Летова. 19 февраля 2008 года он скончался от остановки сердца, причиной которого могло стать отравление алкоголем.

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