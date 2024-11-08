Крики и перекошенные от ужаса лица: надо ли показывать роды в кино?

Крестовый поход за улучшение демографической ситуации в нашей стране продолжается. Эксперты один за другим высказывают мнения, призывающие нас вернуться в каменный век. На этот раз отличилась психолог Зара Арутюнян, предложившая не показывать молодежи, и в частности школьницам, слишком откровенные сцены родов в кино.

Мотивация специалиста проста: она переживает, что мучения сериальных героинь отпугнут будущих матерей, нанесут им психологическую травму и навсегда отобьют желание рожать. Понять Зару отчасти можно — в самом процессе родов радости мало, особенно когда это происходит в первый раз. Влияет ли страх перед физической болью на принятие решение стать мамой? Не надо быть дипломированным психологом для того, чтобы ответить на этот вопрос отрицательно.

Любому человеку на собственном опыте понятно, что неизвестное всегда страшнее, а ожидание боли может быть гораздо хуже, чем сама боль. Для мужчин могу провести аналогию с посещением стоматолога: никто не хочет туда ходить, особенно те несчастные, кто еще застал советскую стоматологию и помнит лечение зубов без обезболивания, но рано или поздно жизнь заставляет — и ты идешь. Есть, конечно, люди, шамкающие беззубыми ртами только из-за боязни визита к дантисту, но таких все-таки очень и очень мало.

Что же тогда говорить про роды? Любовь, ожидание новой жизни, счастье семьи и материнства — объясните мне, как на это может повлиять условная Дженнифер Энистон, рожающая ребенка в сериале «Друзья»? Максимум ужаса, так напугавшего Зару Арутюнян, заключается в криках, стонах и соответствующем выражении лица актрисы.

В сериалах в целом жалеют хрупкую психику зрителей и обходятся без подробностей. А их, эти подробности, как раз-таки и надо знать. Нет ничего хорошего в том, чтобы делать вид, что детей приносят аисты.

Мы это уже проходили, никакого позитивного влияния на демографическую ситуацию это не окажет. И даже наоборот.

По себе знаю, что шок от первых родов, которые у меня проходили как раз в том самом информационном вакууме, о котором мечтает психолог, повлиял на всю мою оставшуюся жизнь. 30 лет назад было не принято объяснять будущей матери, что ее ждет во время родов. В женских консультациях не учили правильно дышать, не объясняли, чем отличаются схватки от потуг, а о таком важном термине, как раскрытие, я узнала уже непосредственно во время процесса, который благодаря именно незнанию и отсутствию какой бы то ни было теоретической и практической подготовки превратился для меня в нескончаемую многочасовую пытку.

Страшнее всего в этой пытке была не столько боль, сколько неизвестность. Никто не считал нужным объяснять, что происходит, не помогал ни физически, ни морально, не информировал, какое лекарство вливают по капельнице в мои вены, и не сообщал, сколько часов или минут осталось до появления на свет моей дочери.

Мне было 20 лет, и я чувствовала себя абсолютно бесправным одиноким существом, даже не человеком. Со мной никто не разговаривал, мне было больно и страшно на протяжении почти суток. Между прочим, до этого дня я не видела ни одной сцены родов в кино, потому что ТАКОЕ в фильмах не показывали. Надо ли говорить, что именно этот опыт оказался для меня настолько травмирующим, что мне больше не хотелось его повторить?

То же самое в свое время произошло с моей матерью, помню, как она говорила, что роды — самое ужасное, что было в ее жизни.

В последние годы отношение к родам кардинально изменилось: процесс появления на свет нового человека перестал быть таким травмирующим именно благодаря просвещению и грандиозным изменениям, которые произошли и в нашей системе родовспоможения в том числе. Да, все девушки сегодня знают, что роды — это больно, но благодаря развитию медицины, и акушерства и гинекологии в частности, все поняли, что этим процессом можно и нужно управлять, готовиться к нему, а не умирать все девять месяцев от ужаса перед предстоящим событием.

Предупрежден — значит, вооружен.

Теперь молодые мамочки знают, как облегчить боль во время схваток, какие позы можно принимать в родах, каким бывает обезболивание, когда пора ехать в роддом, где к тебе будут относиться как к человеку, а не куску мяса. Самый главный день в жизни каждой женщины перестал быть страшным и непредсказуемым, роды стали управляемыми, их можно больше не бояться.

Это случилось именно за счет того, что тема перестала быть табуированной, что тем же школьницам, о психологическом здоровье которых так беспокоится Зара Арутюнян, перестали врать, что младенцев находят в капусте. А вместе с враньем исчезли и страшилки об ужасных нечеловеческих муках с непредсказуемым исходом, которыми пугали нас когда-то старшие подруги и члены семьи.

Роды могут стать важным и даже красивым моментом в жизни каждой женщины, а если и надо что-то пропагандировать, то не отказ от сцен в сериалах, а, например, присутствие на этом важном событии и будущего папы.

Сейчас многие мужчины готовятся к появлению наследника вместе с женой. Это очень здорово укрепляет семейные отношения и заставляет вчерашних мальчиков повзрослеть. Родов не надо бояться, о них нужно говорить, и чем больше, тем лучше.

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