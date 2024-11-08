«Здесь все строится на знакомствах». История россиянки, переехавшей жить в Нью-Йорк

Россиянка Любовь Рыбакова родилась и выросла в Подмосковье, получила диплом графического дизайнера и несколько лет проработала на руководящей позиции в крупной международной компании. В 2021 году она ушла на фриланс и переехала жить в Нью-Йорк. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» об уехавших за границу россиянах она рассказала о местных ценах на жилье и продукты, развеяла мифы об ужасах нью-йоркского метрополитена, а также объяснила, почему коммуникабельным людям в Нью-Йорке жить проще, чем всем остальным.

Жизнь в России

— Я родилась в подмосковном городе Дубна. После окончания школы поступила на художественно-графический факультет Московского государственного педагогического университета и переехала в Москву. Затем я ненадолго вернулась к родителям в Дубну и некоторое время работала сначала дизайнером, а затем арт-директором в городском журнале.

В 2013 году поступила в Британскую высшую школу дизайна на курс «Дизайн периодических изданий», после окончания которого устроилась на работу в глянцевый журнал InStyle. Следующим моим местом работы стала компания AVON, где я почти шесть лет проработала на позиции арт-директора. Параллельно с основной работой я брала фриланс — делала дизайн для разных клиентов. И к 2021 году «созрела» уйти из найма и начать работать на себя.

Здесь стоит отметить, что я всегда много путешествовала, а одним из моих любимых городов был Нью-Йорк. Став фрилансером, я решила, что мне было бы интересно поехать туда пожить, а заодно попробовать себя на международном рынке. В октябре 2021 года купила билет и прилетела в Нью-Йорк по туристической визе.

close Из личного архива Любы Рыбаковой

Переезд в Нью-Йорк

— Близких друзей в Нью-Йорке у меня не было, но были знакомые, которые помогли мне найти первое жилье. За неделю до вылета мне написала девочка, сегодня это моя близкая подруга, которая предложила разделить с ней аренду квартиры. Это была квартира в очень хорошем районе — Верхнем Ист-Сайде, рядом с Центральным парком, в семи минутах от музея Гуггенхайма. В 2021 году я платила за комнату на Манхэттене $1200.

Планировала прожить в Нью-Йорке три-четыре месяца: посчитать, хватает ли мне моего заработка, и понять, насколько сложно будет найти новые проекты здесь. В конце января 2022 года я пришла к выводу, что мне все нравится, и подала документы на визу талантов. Обычно такая виза оформляется от полугода до года, но в моем случае все случилось быстрее: благодаря хорошему портфолио уже через месяц после подачи документов мой кейс одобрили. Виза талантов дается на три года, так что скоро я буду подавать документы на ее продление. Следующий мой шаг — виза EB-1, другими словами грин-карта таланта. Для того, чтобы ее получить, мне нужно будет еще чуть-чуть усилить мой кейс.

close Из личного архива Любы Рыбаковой

Адаптация в США

— До переезда я много раз была в Нью-Йорке как турист, поэтому в целом понимала, куда еду. И тем не менее, мне было сложно привыкнуть к тому, что здесь везде нужно оставлять чаевые. Даже при покупке кофе навынос. Чаевые начинаются от 18% и доходят до 22%. Плюс ты везде платишь городской налог — это еще 8%. То есть, если блюдо в ресторане стоит $20, ты заплатишь за него почти $26. Сейчас я к этому уже привыкла и автоматически прибавляю к стоимости блюда 28%.

В бытовом плане я долго привыкала к тому, что здесь в большинстве квартир не предусмотрены стиральные машины. В России как? Испачкал что-то, кинул в машинку и забыл об этом. Здесь стирка — целый процесс: собираешь грязные вещи, идешь в прачечную, запускаешь сначала стирку, потом сушку, и все это время сидишь и ждешь. Хорошо, что сейчас прачечная буквально в минуте от моего дома: я запускаю стирку, ставлю таймер и иду заниматься своими делами.

close Из личного архива Любы Рыбаковой

Трудности перевода

— Английский я учила всю жизнь: сначала в школе, потом в университете, затем на работе, а за два года до переезда усиленно занималась с репетитором. Поэтому была уверена, что никаких проблем с языком у меня не будет. Но когда я приехала, то поняла, что моих знаний недостаточно. Первые месяцы чувствовала себя слепым котенком. Я слушала и все понимала, но мне было ужасно сложно начать говорить — настолько сильно я стеснялась своих ошибок и своего акцента. Сейчас я всем говорю: «Этот страх нужно просто преодолеть». У меня на это преодоление ушло где-то полгода. Сегодня мой английский стал гораздо лучше. Конечно, я делаю ошибки, и акцент никуда не делся. Но если раньше, перед тем, как что-то сказать, я сначала проговаривала это в голове на русском и только потом переводила на английский, то сейчас сразу думаю на английском.

close Из личного архива Любы Рыбаковой

Работа в Нью-Йорке

— У меня рабочая виза фрилансера, которая позволяет мне не привязываться к одному работодателю, а сотрудничать с разными компаниями. Сейчас я на постоянной основе работаю с двумя крупными местными агентствами, а также веду несколько небольших проектов. Причем если до переезда в Нью-Йорк я не занималась дизайном сайтов, то сейчас около 60% моей работы связано именно с web-дизайном.

Я делаю сайты для самых разных клиентов агентства — от онлайн-магазинов до реабилитационных центров. Плюс у меня осталось несколько проектов в России. В частности, я до сих пор остаюсь арт-директором журнала о кино Ornament. Поэтому мой рабочий день начинается очень рано: утром я работаю на Россию, во второй половине дня — на Америку. Несмотря на достаточно большой объем работы, по нью-йоркским меркам у меня не самый большой доход — в среднем я зарабатываю от $5 тыс. до $7 тыс. в месяц.

Сколько стоит снять жилье в Нью-Йорке

— Самое дорогое в Нью-Йорке — это жилье. У нью-йоркцев даже есть негласная формула: плата за аренду жилья должна составлять треть от твоего дохода. Но это, конечно, идеальная формула. Уровень дохода у всех разный, кто-то зарабатывает миллионы, а кто-то живет на пособие. Можно снимать комнату на Брайтон-Бич за $600, а можно — квартиру за $15 тыс.

Первые полтора года после переезда я прожила в той самой квартире, которую мы снимали напополам с подругой. Здесь многие снимают квартиры в складчину, потому что, как гласит местная поговорка: «В Нью-Йорке очень дорого быть одиноким». Сегодня я встала на ноги и снимаю отдельное жилье: за квартиру с одной спальней в том же Верхнем Ист-Сайде плачу $2790 (вместе со всеми коммунальными платежами). Можно найти вариант подешевле, например, студия в хорошем районе будет стоить около $2200. Конечно, в Нью-Йорке есть и более бюджетное жилье, но это будет не Манхэттен.

close Из личного архива Любы Рыбаковой

Сколько стоят продукты в Нью-Йорке

— Если ты сам покупаешь продукты и сам их готовишь, то на еде точно не разоришься. Я ем не очень много, но на продуктах не экономлю. Моя продуктовая корзина состоит из йогуртов, яиц, авокадо, бананов, сыра, прошутто, хлеба, спагетти, рыбы или индейки. Такой набор обходится мне в среднем в $70 в неделю. Иногда к этому добавляется бутылка тихого или игристого вина за $12–$15. Закупаюсь я в магазинах Trader Joe's — это сетевые супермаркеты, пожалуй, самые популярные в Нью-Йорке. Если хочется русских продуктов, иду в прекрасный магазин NetCost, где можно найти все — от гречки и пельменей до селедки и глазированных сырков.

Дороже всего здесь стоят фермерские продукты. Многие релоканты из России жалуются, что в Америке невкусные помидоры. Да, в обычных сетевых магазинах они, скорее всего, будут невкусными, но на фермерском рынке — восхитительными. Правда, и стоить они будут тоже восхитительно: один большой помидор а-ля «бычье сердце» обойдется в $6. Зато морепродукты в Нью-Йорке точно стоят дешевле из-за непосредственной близости океана. А если попасть в так называемый happy hour, то можно купить свежайшие устрицы по $1 за штуку.

Общественный транспорт в Нью-Йорке

— Практически у каждого жителя Америки есть личный автомобиль, потому что во многих штатах без него далеко не уедешь. В Нью-Йорке все наоборот — это город, где машина тебе не нужна. Во-первых, здесь всегда ужасные пробки, а во-вторых, безумно дорогие парковки. Зато в Нью-Йорке отлично развит городской транспорт: есть метро с огромным количеством веток, есть автобусы, которые ходят куда угодно, есть очень удобные речные паромы, которые плавают по Гудзону и Ист-Ривер. Поэтому в Нью-Йорке общественным транспортом пользуются все, даже голливудские звезды.

Однажды я ехала в метро, и напротив меня в вагоне сидела актриса Джессика Честейн. Хотя встреча со знаменитостями в Нью-Йорке — вообще обычное дело. Как-то я столкнулась на улице с Хоакином Фениксом и Руни Марой. Они гуляли с ребенком, и в какой-то момент малыш уронил свою игрушку. Было очень мило, когда Хоакин Феникс обратился ко мне с просьбой помочь ему поднять эту игрушку. Видела Софи Тернер с ее на сегодняшний день уже бывшим мужем Джо Джонасом. Видела Кэмерон Диаз, Джесси Айзенберга, Марка Руффало. С особой нежностью вспоминаю встречу с Вуди Алленом.

При этом ездят в нью-йоркском метро не только звезды, но и городские сумасшедшие. Заходя в вагон, ты смотришь, что за люди там сидят, и если видишь там кого-то, скажем так, не очень адекватного, выходишь. Иногда бывает, что ты уже едешь в вагоне, заходит какой-нибудь странный персонаж — и все люди резко встают, переходят в другой вагон. А бывает наоборот: в вагон заходят стильно одетые молодые ребята, включают музыку и начинают классно танцевать. Метро в Нью-Йорке — это такая отдельная маленькая жизнь. Конечно, сравнивать его с московским нельзя, потому метро в Москве — самое красивое в мире. В нью-йоркском метро есть совсем старые станции, которые выглядят, мягко говоря, не очень привлекательно, а есть новые — они вполне приличные. В Москве мы привыкли, что поезда ходят каждые две минуты, в Нью-Йорке их расписание напрямую зависит от времени суток. По будням в рабочие часы поезда ходят с интервалом около четырех минут, в выходные и в ночное время — раз в полчаса. Но есть и плюсы: метро в Нью-Йорке работает круглосуточно.

close Из личного архива Любы Рыбаковой

Развлечения в Нью-Йорке

— Чем еще прекрасен Нью-Йорк, так это тем, что здесь можно не платить за досуг и развлечения. И речь не только о прогулках или пикниках в таких потрясающих городских пространствах, как Центральный парк или Хай-Лайн. Например, если у тебя есть документ, подтверждающий, что ты живешь в Нью-Йорке, ты не платишь за вход в музей Метрополитен и Музей национальной истории. Плюс — ты можешь бесплатно привести с собой еще двоих друзей. По пятницам можно бесплатно сходить в музей Уитни, а в субботу вечером — в музей Гуггенхайма. И это далеко не все музеи, которые можно посетить бесплатно или за символические деньги. Так что, если ты живешь в Нью-Йорке, то можешь наслаждаться искусством и ходить в самые крутые музеи мира абсолютно бесплатно.

Если вы любите джаз — вам в Нью-Йорк. Здесь просто невероятное количество классных джазовых баров! Один из моих любимых — Smalls, маленький бар, где каждые выходные с трех до шести вечера играют разные джаз-бэнды. Вход бесплатный при условии покупки одного напитка в баре (это может быть содовая за $2). Представьте, всего за $2 вы три часа наслаждаетесь обалденным джазом! А вот поход в ресторан в Нью-Йорке — удовольствие недешевое. Конечно, есть разные заведения, но в среднем ужин с двумя бокалами вина (не забываем про 28% на чаевые и городской налог) обойдется вам примерно в $100. Добавьте к этому такси туда-обратно, и поход в ресторан становится «золотым».

Однако Нью-Йорк — это город, в котором хорошо просто гулять. Хочется быть ближе к природе — вот вам Центральный парк. Хочется модных тусовок — добро пожаловать в Сохо. Хочется красивого уюта — вам в Вест-Вилладж. Хочется почувствовать прилив сил и идей — прогуляйтесь по Уолл-стрит. В Нью-Йорке найдется место под любое настроение.

close Из личного архива Любы Рыбаковой

Общение в Нью-Йорке

— Нью-Йорк — это город, в котором все строится на знакомствах и общении. Чем более коммуникабельный ты человек, тем легче тебе будет жить в этом городе. Примечательно, что три года назад, когда я только переехала, у меня было всего пять знакомых в Нью-Йорке, а сегодня в моей телефонной книжке больше 150 контактов. Мои самые близкие друзья — русскоговорящие. Среди них есть и те, кто живет в Америке больше десяти лет, а есть и совсем свежие релоканты, приехавшие полгода назад. Также я дружу с ребятами из Европы, Израиля, Канады, Китая, Индии… Такая вот интернациональная иммигрантская тусовка. Все очень интересные, с разным бэкграундом и менталитетом, получается, что все мы друг у друга чему-то учимся.

Когда меня спрашивают, что мне больше всего нравится в Нью-Йорке, я отвечаю — люди. Точнее, отношение людей к людям. Здесь никогда не встречают по одежке. В Москве было иначе. Да, во времена моей работы в глянце передо мной были открыты все двери. Но я уверена, будь я обычным менеджером в никому не известной компании, попасть в какие-то определенные тусовки мне было бы гораздо сложнее. Здесь в этом плане все гораздо проще. Ты можешь пойти куда угодно и завести беседу с любым человеком. Может, одна из причин в том, что Нью-Йорк — город иммигрантов. Людям не важно, из какой ты страны, они смотрят на то, какой ты человек.

close Из личного архива Любы Рыбаковой

Мифы и правда о Нью-Йорке

— Недавно ко мне в гости приезжали друзья из разных стран — все они впервые были в Нью-Йорке. В конце поездки я спросила у них, что из того, что они читали о Нью-Йорке, оказалось правдой, а что мифом. Так вот, метро, по их мнению, оказалось не таким страшным, как они о нем читали. Городские сумасшедшие — есть, но если их не трогать, они по большей части безопасны.

«Миф» о том, что по утрам многие жители Манхэттена бегают — чистая правда: все фанаты бега встречаются в восемь утра в Центральном парке. А по поводу того, что город грязный — все зависит от района. Конечно, есть районы, в которых очень грязно. Но в Верхнем Ист-Сайде асфальт раз в неделю моют с мылом. Отдельная история с крысами. Да, они есть, но нельзя сказать, что они прямо-таки открыто бегают по улицам. Раз в месяц я вижу крысу или мышку на улице, не больше.

P.S. Пока я живу чуть хуже, чем жила в России. Это легко объяснить: в Москве у меня была своя квартира и стабильный доход. Но несмотря на все трудности, мне очень нравится Нью-Йорк. Я хочу жить и развиваться в этом городе, как с карьерной точки зрения, так и с персональной.

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