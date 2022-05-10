Военная операция России на Украине. День 76-й

09:12

Министерство финансов РФ ожидает крупнейшего падения экономики страны впервые за последние 30 лет в связи с усиливающимися антироссийскими санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний прогноз ведомства.

По данным источников, в Минфине предполагают, что в текущем году валовый внутренний продукт страны сократится на 12%. В таком случае это станет самым серьезным падением с 1994 года, когда показатель рухнул на 12,6%.

Если прогноз Минфина РФ сбудется, то плоды российской экономики за последние 10 лет будут уничтожены, пишет Bloomberg.