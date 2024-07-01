Маски-шоу, полуголые девушки и однорукие бандиты: как выглядели казино в России в конце 90-х

15 лет назад вступил в силу закон о запрете деятельности игорных заведений на территории России, кроме специально отведенных зон. Под запрет тогда попал рынок, объем которого в PwC оценивали в $3,6 млрд в год. В России сейчас функционирует лишь четыре игровые зоны: «Красная Поляна» в Сочи, «Приморье» у Владивостока, «Сибирская монета» в Алтайском крае и «Янтарная» возле Калининграда. Планируется и открытие пятой — «Золотой берег» в Крыму.

До введения запрета желающий просадить свои деньги мог это сделать на каждом углу.

«Казино открывали в зданиях бывших ДК и кинотеатрах. Игорные автоматы устанавливали в павильонах спальных районов так плотно, что они были в каждом квартале. Как правило, их ставили впритык к пивным ларькам, чтобы работяги могли в свой выходной выпить и проиграть часть получки. На автозаправках и в магазинах продуктов почти всегда был уголок, где располагались «столбики» — самые простые азартные игровые автоматы», — пишет Life.

В сознании большинства казино воспринимались как места отдыха для толп лудоманов. Там часто предлагали бесплатный алкоголь, случались драки и стрельба, бывало, что там использовалось нелицензированное оборудование. Для привлечения аудитории в казино устраивали концерты звезд и проводили шоу-программы. Несмотря на запрет, игорный бизнес продолжает свою работу, маскируясь под интернет-кафе, лотерейные клубы, ночные клубы, а полиция регулярно отчитывается о закрытиях подпольных казино.

Как выглядели игорные заведения в России до их запрета — в галерее «Газеты.Ru».