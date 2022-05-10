Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

В возрасте 88 лет скончался Леонид Кравчук — первый президент Украины и один из авторов Беловежских соглашений. 29 июня 2021 года он перенес операцию на сердце, после чего долго находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ. Затем проходил длительную реабилитацию.

Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин в семье крестьянина. В 1970-е начал партийную карьеру, а в 1990 году стал председателем Верховного Совета Украинской ССР. Вышел из Коммунистической партии после августовского путча ГКЧП, а в декабре 1991 года стал первым руководителем независимой Украины.

В роли главы государства Кравчук подписал Беловежские соглашения, которые провозгласили распад СССР и создание СНГ. В 2016 году он сказал, характеризуя этот договор, что украинский народ стал «могильщиком СССР».

С 1994 по 2006 год Кравчук был народным депутатом Верховной рады Украины, а в 2015 году стал председателем организации «Движение за Украину в НАТО». С 28 июля 2020 по 21 февраля 2022 года он возглавлял делегацию Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Кравчук был последним из государственных лидеров, подписавших Беловежские соглашения. 4 мая умер Станислав Шушкевич, который подписывал договор как глава Белоруссии.