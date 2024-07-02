Орбан приехал к Зеленскому. Станет ли «пророссийская» Венгрия посредником по Украине? Жовква: Киев отверг предложение Орбана прекратить огонь для переговоров с РФ

Виктор Орбан приехал в Киев, поддержал «мирные инициативы» Владимира Зеленского и предложил посредничество Венгрии в урегулировании конфликта на Украине. По мнению политика, проложить путь к диалогу с Россией можно за счет прекращения огня. В Киеве идею премьера Венгрии не поддержали, пообещав добиваться урегулирования путем «мирных саммитов». Зачем Орбан посетил Киев, и кто сможет стать посредником между Россией и Украиной — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые с момента начала специальной военной операции России приехал с официальным визитом на Украину. В рамках своей поездки политик встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, обсудив вопросы, связанные с мирным урегулированием конфликта и темы двухсторонней повестки дня.

«Мы очень высоко ценим инициативы президента Зеленского, направленные на достижение мира. Я сказал президенту, что эти инициативы требуют много времени. В силу правил международной дипломатии они очень сложны. Я попросил президента подумать о том, нельзя ли подойти к этому немного иначе, сделать перерыв, прекратить огонь и потом провести переговоры», — заметил Орбан после переговоров.

Он добавил, что приехал на Украину, потому что урегулирование конфликта — важный вопрос для безопасности всей Европы. Орбан подчеркнул, что надеется на решение двухсторонних проблем с Киевом, в том числе ситуации с венгерским меньшинством, в ущемлении прав которого Будапешт обвиняет власти Украины с момента принятия закона о языке. Закон ударил по возможностям нацменьшинств в получении образования на родном языке, что сильно не понравилось Венгрии и неоднократно критиковалось Россией.

Европейская традиция

Визит Орбана в Киев совпал с началом председательства Венгрии в Совете Евросоюза. Премьер уже пообещал проинформировать своих коллег об итогах своей поездки. Он также обещал рассказать, как отреагировал Зеленский на его предложения прекратить огонь, чтобы начать переговоры Россией и на готовность Будапешта стать посредником в урегулировании ситуации между двумя странами.

В Киеве этот момент уже частично прокомментировали: замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что мысль премьера Венгрии услышали, но она не сходится с украинской позицией.

«Позиция Украины довольно четкая, понятная и известная. <...> дело в том, что такие процессы [прекращение огня] не могут рассматриваться в отрыве», — пояснил представитель офиса Зеленского.

Киев выступает за урегулирование ситуации по линии так называемых мирных саммитов, продолжил Жовква, инициированных украинской стороной. Первая подобная встреча состоялась в июне в Швейцарии, Россию на нее не пригласили, да и каких-то конкретных решений не приняли.

В Кремле же указывали, что в целом ничего от поездки Орбана на Украину не ждут. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва рассматривает поездку премьера Венгрии в контексте начала председательства страны в Совете ЕС.

«Поэтому в данном случае, я думаю, здесь будут превалировать именно обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии», — заметил представитель Кремля.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что именно с Брюсселем в большей степени, а не с беспокойством за Украину, и связан приезд Орбана. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что вряд ли посреднические предложения — это инициатива Будапешта.

«Венгрия слишком маломасштабная страна, к тому же зависимая от Брюсселя. Скорее всего, это либо просьба со стороны западных центров, либо пиар-кампания Орбана, которая демонстрирует, что он — часть европейской семьи. То есть премьер Венгрии не только говорит о необходимости сохранения отношений с Россией, но и поддерживает Зеленского», — отметил эксперт.

В свою очередь главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов допустил, что если бы Венгрия не стала председателем в Совете ЕС на следующие полгода, то и визита бы не было.

«Вряд ли бы Орбан пошел на такой шаг. Но поскольку он представляет весь Евросоюз, а уже сложилась традиция, что страна-председатель должна обязательно засвидетельствовать поддержку Киева, Орбан поехал», — уверен эксперт.

Переговорный тренд

Сама тема переговоров с Россией в последнее время довольно активно обсуждается на Украине. Тот же Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer признавал, что не все можно решить на поле боя и переговоры позволят быстро закрыть часть вопросов. Более того, по его словам, вести диалог с Россией можно через посредников.

Эта риторика несколько отличается от прошлого подхода Киева, законодательно запретившего себе переговоры с Москвой еще в 2022 году. Да и мирные предложения России, как и призывы к диалогу, на Украине отвергали. Например, инициативу президента Владимира Путина от 14 июня 2024 года.

Российский лидер выступил за признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций. В Киеве предложение окрестили ультиматумом и выступили за урегулирование по «формуле мира» Зеленского, предполагающей вывод российских сил и возвращение к границам на момент 1991 года.

С точки зрения Богдана Безпалько из Совета по международным отношениям при президенте РФ, изменение риторики Киева по вопросу мирных переговоров связано с внутренними проблемами.

«У Украины заканчиваются ресурсы. Обещанной помощи со стороны Запада в необходимом объеме не поступает. Нет масштабного потока вооружений, прямого участия НАТО в конфликте, да и экономического обоснования — в августе Украина может объявить дефолт. В таких условиях разумно предложить заморозку конфликта. Во что она выльется в дальнейшем, сложно сказать», — указал эксперт.

В то же время Федор Лукьянов из журнала «Россия в глобальной политике» не исключил, что перемены в риторике Зеленского вызваны опасениями как военно-техническими, так и политическими.

«С одной стороны, Киев ждет большой военной помощи, но идет она не моментально. А с другой они переживают из-за риска неблагоприятного изменения политической конъюнктуры в ключевых странах. То есть того, что происходит в США, Франции и в каком-то смысле в Великобритании. В таких условиях, возможно, расчет Киева заключается в том, чтобы добиться каких-то приемлемых условий до ухода политиков, заявлявших о поддержке Украины в наибольшей степени», — заключил эксперт.

Миротворческие усилия

Зеленский, говоря о посредниках для диалога с Россией, подмечал, что эту роль может занять любое государство. По его мнению, у Украины есть друзья не только на Западе, но и в Азии, Латинской Америке и даже Африке. В целом за два года конфликта немало государств высказывали готовность поспособствовать миру между Москвой и Киевом.

К примеру, в разное время подобные предложения звучали в Ватикане, Турции, Белоруссии, Индии, Китае, Бразилии, Южной Африке и Объединенных Арабских Эмиратах. Внести заметный вклад пока удалось только Анкаре и Дубаю. Турецкая сторона предоставила площадку мирным переговорам 2022 года (которые завершились безрезультатно) и «зерновой сделке». ОАЭ поспособствовали обмену пленными.

Сможет ли Венгрия достичь большего на этом поприще, и кто вообще устроит обе стороны в качестве посредника — вопрос открытый. Политолог Богдан Безпалько сомневается в необходимости поиска помощника в целом, если речь идет о переговорах по Украине.

«Диалог тут можно вести только с самим Западом, управляющим Украиной как марионеткой. Роль посредника тут имеет чисто формальное, техническое значение. Пока условия для диалога неприемлемы для России и Запада. В частности, мы не будем платить полтриллиона долларов контрибуции, а они не станут снимать все санкции», — подчеркнул эксперт.

С этим отчасти согласен и Федор Лукьянов из журнала «Россия в глобальной политике». По его словам, если говорить о диалоге России и Украины, то посредники могут быть в лице тех же Турции, ОАЭ или Китая, но таких переговоров будет недостаточно.

«Тема, которая послужила причиной этого конфликта, все-таки не связана непосредственно с Киевом. Это вопрос отношений в Европе, взаимодействия США и России. Поэтому тут нужно взаимопонимание на уровне над Украиной, а с этим пока вообще никак. Посредники тут не нужны, если стороны дозреют, то сами разберутся. Однако это вряд ли случится до выборов в США и прихода новой администрации», — резюмировал эксперт.