Россияне распродают товары со скидками

«Авито» объявил о старте первой федеральной распродажи вещей от частных продавцов, которые имеют высокий рейтинг, сообщает пресс-служба сервиса.

Отмечается, что распродажа, получившая название «Хватамба», будет проходить с 24 июня по 7 июля. В ней смогут принять участие пользователи с рейтингом выше 4,5 баллов на площадке.

Как уточнили в «Авито», алгоритм, разработанный специалистами платформы, поможет провести распродажу честно. Он изучит стратегию поведения продавцов площадки до момента старта распродажи и после. Таким образом система сможет определить случаи манипулирования ценой товара. Например, если система определит, что стоимость вещей повысили до распродажи, то не покажет такие объявления пользователям.

«Таким образом исключаются товары, цена которых была увеличена с момента анонса до окончания промо — так могли бы сделать некоторые продавцы, чтобы компенсировать себе размер скидки», — говорится в сообщении.

Руководитель категории Lifestyle в «Авито» Никита Шашкевич отметил, что эта распродажа станет первой в истории компании распродажей федерального масштаба с фокусом на частных продавцов.

«Для нас самое важное в течение этого времени следить за тем, чтобы распродажа оставалась честной, и наши пользователи не сталкивались с повышением ценников накануне объявления дисконта, как это иногда бывает на распродажах», — подчеркнул он.

Кроме того, Шашкевич напомнил, что на платформе есть механизм для проведения безопасных сделок — «Авито Доставки», который «замораживает» средства на счете до момента получения и проверки товара покупателем.

Напомним, ранее «Авито» объявил о создании отдельного раздела «Авито Молл» с новыми и «как новыми» товарами от проверенных продавцов.