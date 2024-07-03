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Путин прилетел в Астану

Путин прилетел в Астану для участия в саммите ШОС

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин прилетел в Казахстан, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил Кремль.

«Президент России прибыл в столицу Казахстана Астану для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в сообщении.

В Кремле также напомнили, что 3–4 июля лидеры стран – членов организации обсудят состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества и совершенствования ее деятельности. Состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

По итогам заседания будут подписаны Астанинская декларация и другие совместные документы.

Предусмотрена встреча в формате «ШОС плюс», на которую приглашены руководители государств, являющихся наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС, главы международных организаций и гости казахстанского председательства.

Кроме того, в Астане у Путина запланирован ряд важных двусторонних бесед.

До этого сообщалось, что российский лидер проведет переговоры с президентами Азербайджана и Казахстана Ильхамом Алиевым и Касым-Жомартом Токаевым, а также встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, монгольским президентом Ухнаагийн Хурэлсухом, председателем КНР Си Цзиньпином и председателем правительства Пакистана Шахбазом Шарифом.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о планах принять участие в саммите ШОС.

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