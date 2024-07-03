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Уволен сотрудник МЧС, спасший младенца после взрыва в Магнитогорске

МЧС уволило сотрудника Гриценко, спасшего младенца после взрыва в Магнитогорске

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заместителя директора департамента спасательных формирований МЧС РФ Петра Гриценко, который в 2019 году спас из-под завалов дома в Магнитогорске 10-месячного мальчика, уволили со службы в связи с утратой доверия. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение объясняется непринятием Гриценко мер к урегулированию конфликта интересов и непредоставление сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах себя или своей супруги и несовершеннолетних детей.

В МЧС России подтвердили ТАСС увольнение и добавили, что основанием послужило нарушение требований антикоррупционного законодательства.

Вместе с ним по тем же основаниям уволили начальника отдела организации поисково-спасательных работ на акваториях и подводных работ особого (специального) назначения департамента спасательных формирований ведомства Максима Маховикова.

До этого в Карелии уволили врача-ординатора, который избил коллегу в больнице.

Ранее глава МЧС по Ростовской области угнал пожарную машину и снял это на видео.

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