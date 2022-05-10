Спустя 77 лет. США возрождают программу ленд-лиза

США свернули программу ленд-лиза, по которой союзникам в годы Второй мировой войны поставлялось боеприпасы, техника и продовольствие, в августе 1945 года. Спустя 77 лет президент Соединенных Штатов Джо Байден вновь возрождает военную кредитную схему — для упрощения поставок оружия и военной техники Украине. Примечательно, что законопроект о ленд-лизе внесли в Конгресс еще до начала спецоперации РФ.

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе в отношении Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022). Документ упростит поставки вооружения Киеву.

«Предоставить Президенту расширенные полномочия для заключения соглашений с правительством Украины о предоставлении или аренде оборонных средств для защиты гражданского населения Украины от российского военного вторжения и для других целей», — говорится в законе.

Теперь не позднее чем через 90 дней после вступления закона в силу Байден должен будет организовать ускоренные процедуры для своевременной поставки военной помощи. Киев станет получать технику и вооружение в кредит, по которому будет расплачиваться уже после окончания конфликта.

Законопроект о ленд-лизе внесли в верхнюю палату Конгресса еще до начала военной операции на Украине, в январе. В апреле обе палаты одобрили его «до конца боевых действий»: голосование в Сенате прошло 7 апреля, а в Палате представителей — 28 апреля.

«Закон позволит нам вновь послужить арсеналом демократии и предоставить Украине оружие поражающего действия против российской угрозы ее суверенитету», — отмечал один из его авторов, сенатор-республиканец от штата Техас Джон Корнин.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал подписание законопроекта о ленд-лизе «историческим шагом».

«Благодарен Джо Байдену и народу США за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее», — говорится в его посте в Twitter.

После 24 февраля США уже выделили Украине $3,8 млрд. В конце апреля Байден направил в Конгресс запрос о выделении нового пакета помощи в размере $33 млрд, из них $20,4 млрд должны пойти «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности».

Как на решение Вашингтона реагировали в Москве

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее выразил уверенность, что программа ленд-лиза приведет Украину к долговой яме, в то время как прибыль американских военных корпораций вырастет в несколько раз. «Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешевый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины», — отметил политик.

Он напомнил, что долги СССР перед США были погашены лишь спустя 61 год после окончания Второй Мировой войны. «Возвращали долги, ограничивали себя многие годы, поставляя в США по взаиморасчетам платину, золото, лес, бесплатно ремонтировали американские суда и т.п. Но только спустя 61 год после Великой Победы, в 2006 году, были завершены эти выплаты», — написал он в Telegram.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя законопроект, говорила, что страны Запада не решают конфликт тем, что «подбрасывают» оружие» Украине. «До такой степени доподбрасывались, что Берлин заявил, что у них склады уже, с которых можно было бы брать оружие для Украины, иссякли», — сказала она.

Как ленд-лиз помог разгромить гитлеровскую Германию

Последний раз американцы применяли программу ленд-лиза в годы Второй мировой войны. Президент США Франклин Делано Рузвельт подписал акт о ленд-лизе 11 марта 1941 года, до этого странам, воюющим с Третьим Рейхом, оружие поставлялось исключительно по предоплате. Документ разрешал поставки товаров военного назначения союзникам по антигитлеровской коалиции. Изначально грузы шли только в страны Британского содружества и Китай, но позже список импортеров расширился до 48 государств. Поставки в Советский Союз начались во второй половине 1941-го.

США вступили в войну вскоре после запуска программы ленд-лиза.

Штаты отправили в СССР по ленд-лизу более 22 тыс. летательных аппаратов, 10 тыс. танков, 44 тыс. джипов, более 375 тыс. грузовиков, порядка 8 тыс. тракторов, более 12 тыс. пистолетов и 8 тыс. винтовок, 345 тыс. тонн взрывчатых веществ, а также 202 торпедных катера, 105 противолодочных кораблей и 90 грузовых судов. Кроме того, в Советский Союз поставлялось продовольствие, сталь, цветные металлы, нефтепродукты, хлопок, кожу, спирт, одеяла, обувь для военнослужащих и даже пуговицы.

На Тегеранской конференции в 1943 году Иосиф Сталин заявил Уинстону Черчиллю и Франклину Рузвельту, что «без американской продукции война была бы проиграна».

Позже в историографии СССР значимость поставок умалялась, в то время как союзники часто, наоборот, преувеличивали их важность. Программу ленд-лиза свернули в августе 1945 года.

К окончанию Второй мировой СССР был должен США $2,7 млрд. В ходе длительных переговоров сумму снизили до $722 млн. Долг был окончательно погашен страной-преемником, Российской Федерацией, только в августе 2006-го.